السعودية تعين الروائي محمد علوان رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأدب والنشر والترجمة‎‎

أصدر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الروائي السعودي، محمد حسن علوان، رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأدب والنشر والترجمة حديثة النشأة في المملكة.

وسيتولى علوان مهامه في الهيئة الجديدة التي تعمل على تطوير وتنظيم قطاع الأدب والنشر والترجمة، ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له.

وقال الأديب الشاب في تعليق على قرار التعيين ”.. إن فريق العمل في #هيئة_الأدب_والنشر_والترجمة ليصبو إلى تحقيق تطلعات القيادة في مشهد ثقافي مزدهر ومنتج وخلاق، يضع أسسًا راسخة وفاعلة في بناء رؤية المملكة 2030“.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام #وزير_الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على ثقته الكريمة.

وإن فريق العمل في #هيئة_الأدب_والنشر_والترجمة ليصبو إلى تحقيق تطلعات القيادة في مشهدٍ ثقافيّ مزدهر ومنتج وخلّاق، يضع أسساً راسخة وفاعلة في بناء رؤية المملكة 2030 https://t.co/RGWAZH1IP8 — محمد حسن علوان (@m_alwan) February 9, 2020

وعلوان من مواليد مدينة الرياض العام 1979، وفي جعبته 5 روايات، هي:“سقف الكفاية“ الصادرة العام 2002، و“صوفيا“ العام 2004، و ”طوق الطهارة“ العام 2007، و“القندس“ العام 2011، و“موت صغير“ العام 2017.

كما أن للروائي السعودي الشاب، كتابًا نظريًا بعنوان ”الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيه“.

وفي العام 2013، رُشحت روايته (القندس) ضمن القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية).

وفي العام 2015، حصلت النسخة الفرنسية من رواية (القندس) على جائزة معهد العالم العربي في باريس كأفضل رواية عربية مترجمة للفرنسية عن العام.

وفي العام 2017، حصلت روايته (موت صغير) على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية).

ويحمل علوان شهادة الدكتوراة في التسويق وإدارة الأعمال الدولية من جامعة كارلتون الكندية، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بورتلند في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس نظم المعلومات من جامعة الملك سعود في الرياض.

وأنشأت السعودية هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأسبوع الماضي بجانب هيئات ثقافية حكومية في العديد من مجالات الفنون، بينها هيئة للموسيقى، وأخرى للأفلام، وثالثة للأزياء.

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة في العام 2018 للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون على المستويين المحلي والعالمي.