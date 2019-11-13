الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.

وكانت هديل وصلت إلى دبي متسلحة بقراءتها لـ50 كتاباً أهلتها من محلية أم درمان إلى الفوز بالبطولة على السودان وهو ما أهلها للمشاركة في التصفيات النهائية بين 16 بطلاً شاركوا في المسابقة ممثلين لبلدانهم، ليتأهل خمسة منهم للتنافس الذي حصدته في النهاية الكنداكة السودانية.

فيما حصد لقب الطالب المتميز من الدول غير العربية في تحدي القراءة العربي، الطالب السوري محمود بلال حماد (البالغ 10 سنوات من العمر) ويدرس في الصف الرابع الابتدائي، والمقيم في السويد.

تحدّى المسافات وتمسّك بلغته العربية فحصد بجدارة لقب الطالب المتميز من الدول غير العربية في #تحدي_القراءة_العربي. تهانينا للطالب محمود بلال من #السويد. pic.twitter.com/rBZKFvEtAo — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 13, 2019

ونالت المشرفة أميرة نجيب من مصر لقب ”المشرف المتميز“ في تحدي القراءة هذا العام، من بين 99 ألف مشرف ومشرفة، بعد أن وصلت للنهائيات مع اثنين آخرين فقط هما، الدكتورة رولا مصطفى محمد من الأردن، ومحمد الخيتر من المغرب.

مثابرتها في التمهيد لجيل مثابر وقارىء تُرفع له القبعات. مبروك للمشرفة أميرة نجيب من #مصر للفوز بلقب المشرف المتميز في #تحدي_القراءة_العربي 2019. pic.twitter.com/epRRcWXUI2 — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 13, 2019

وعن فئة أفضل مدرسة، فازت مدرسة الإمام النووي الابتدائية من السعودية بجائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة في المسابقة.

تهانينا للشعب السعودي فوز مدرسة الإمام النووي بجائزة المدرسة المتميزة في #تحدي_القراءة_العربي. أنتم قدوة تزرعون المعرفة والعلم في عقول الأجيال المقبلة. #السعودية pic.twitter.com/Ntr9BDG3DD — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 13, 2019

وأعلن عن الفائزين في حفل شهدته مدينة دبي بدولة الإمارات، برعاية نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور رسمي وشعبي.

يذكر أن الجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي (136,986 دولار) من نصيب الطالبة السودانية هديل أنور، في حين أن إجمالي قيمة جوائز التحدي عن جميع الفئات بلغ 11 مليون درهم (ما يعادل 3,000,000 دولار).