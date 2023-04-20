"دبي أوبرا" تستضيف المايسترو السوري طاهر مامللي

يحلّ المايسترو السوري طاهر مامللي ضيفا على "دبي أوبرا" يوم السبت، ومن المقرر أن يقود في الحفل أوركسترا كبيرة وباقة من كبار المطربين.

وسيشارك في الأوركسترا فنانون أمثال سعود أبوسلطان وليندا بيطار وأليسيا موراليس وعامر خياط.

ويحمل الحفل اسم "حنين" وتستذكر فيه الموسيقى الأوقات التي تجمع العائلة لمشاهدة أفضل المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية خلال شهر رمضان والمناسبات الأخرى.

يذكر أن طاهر مامللي ملحن وموسيقي سوري، ألّف أغنيات لأكثر من 70 مسلسلاً درامياً وتعاون مع عدد كبير من المطربين العرب والعالميين، منهم كاظم الساهر، عبير نعمة، سيرين عبد النور، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، نور مهنا، شهد برمادا، علي الديك، سعود أبو سلطان، وآخرون.

ومن أشهر أعماله مقطوعات موسيقية لمسلسلات كلاسيكية مثل الزير سالم، بقعة ضوء، التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، ضيعة ضايعة، أحلام كبيرة، أهل الغرام، ذكريات الزمن الجميل.