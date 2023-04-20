أبرز ما تناوله معرض لندن للكتاب 2023

ألقت الحرب الروسية - الأوكرانية بظلالها على معرض لندن للكتاب في نسخته هذا العام، إذ انطلق يوم الثلاثاء والمقرر أن يختتم فعالياته اليوم الخميس.

وتصدرت أوكرانيا المشهد في معرض لندن هذا العام من خلال استضافة السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا في محادثة. كما تم إلقاء الضوء على المشهد الأوكراني سياسة وأدباً بمشاركة وزير الثقافة الأوكرانية أولكسندر تكاتشينكو، وكان من المشاركين في الافتتاح دوقة يورك سارة فيرجسون.

كما ناقش المدير التنفيذي لمؤسسة القلم الأوكرانية ومؤلفين وصحافيين في ندوة، كيف يمكن للكتابة أن تكون شكلام من أشكال المقاومة.

فيما حظيت قضايا المناخ وتحولاته باهتمام معرض لندن للكتاب كذلك، حيث أقيمت في اليوم الثاني ندوة شارك فيها عمدة لندن صادق خان دارت، إذ تم التطرق لهذه القضايا وانعكاس ذلك على دور المدن في إيجاد مستقبل أكثر استدامة.

كما حل "الناشرون العرب" ضيوف شرف على معرض الكتاب، بمشاركة لافتة للعديد من دور النشر العربية.

وعلق مدير المعرض غاريث رابلي على تنوع وحجم فعاليات المعرض بقوله، "كان الضجيج مذهلاً"، مشيراً إلى الحدث المهم الذي يتعلق بإعلان القائمة المختصرة لـ "جائزة البوكر الدولية" في اليوم الأول من المعرض. وأضاف، "كان من الرائع رؤية أولمبيا تعج بالمؤلفين والوكلاء والمحررين والناشرين والصحافيين والمؤثرين".

ووصل إلى قائمة البوكر القصيرة رواية "بولدر" للكاتبة إيفا بالتاسار وترجمة جوليا سانشيز عن الكتالونية، ورواية "الحوت" من لتشون ميونغ كوان من ترجمة تشي يونغ كيم عن الكورية، ورواية "الإنجيل" وفقاً لعالم جديد للكاتب ماريز كوندي وترجمة ريتشارد فيلكوكس عن الفرنسية، ورواية "الوقوف الثقيل" للكاتب باتريك أرماند من ترجمة فرانك وين عن الفرنسية، ورواية "مأوى زمني" من تأليف جورجي جوسبودينوف وترجمة أنجيلا روديل عن البلغارية، ورواية "لا يزال مولوداً" من تأليف غوادالوبي نيتل وترجمة روزاليند هارفي عن الإسبانية.

كما أعلنت كذلك جوائز 2023 BookBrunch Selfie Awards في الفئات الثلاث، وهي أفضل كتب التخييل الأدبي وأفضل كتاب للأطفال وأفضل مذكرات سيرة ذاتية.