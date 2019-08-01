امرؤ القيس وعمالقة الشعر الجاهلي يحطون رحالهم في سوق عكاظ الشهير

عاد امرؤ القيس والنابغة الذبياني وباقي عمالقة الشعر الجاهلي، إلى رواية قصصهم المشوقة وأشعارهم الجزلة عبر حسابات بأسمائهم على موقع ”تويتر“، يديرها القائمون على سوق عكاظ الشهير الذي انطلقت فعالياته في السعودية، مساء اليوم الخميس.

وقبل الافتتاح الرسمي للسوق، الذي يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، كان الظهور الافتراضي لامرئ القيس، والنابغة الذبياني، وعنتر بن شداد، وطرفة بن العبد، والأعشى، وليلى العفيفة، وصفية بنت ثعلبة، وجميعهم من فحول الشعر في شبه الجزيرة العربية في عصر الجاهلية الذي سبق ظهور الرسالة الإسلامية.

وبدأ أولئك الشعراء، محاورات فيما بينهم، بجانب رواياتهم للأحداث الشهيرة التي عاشوها وانتقلت عبر كل تلك السنين من جيل إلى آخر، إذ تمثل أحد أهم أركان الأدب العربي العريق.

ولأولئك الشعراء الافتراضيين، جمهور كبير، لا يبدو أنه يقل عن عشاقهم الكثيرين في العالم العربي، فحساباتهم تحظى بعشرات آلاف المتابعين، وما يدونونه يحظى بتفاعل كبير على موقع ”تويتر“.

وكتب حساب الشاعر والفارس العربي، عنترة بن شداد، تغريدة، اليوم الخميس، حكى فيها عن معاناته مع لون بشرته الأسود الذي اكتسبه من أمه الحبشية، قبل أن يتعاطف معه عدد من المغردين السعوديين، ويخبرونه كيف أصبحت العبودية محرمة دوليًا.

آنتهى الظلم يافارس بنى عبس الآن العبوديه مجرمه دوليا، لله درك ياعنترة فقصائدك يتغنون بها بالجاهليه والإسلام — أحمد (@ahmad_2728) August 1, 2019

واختار امرؤ القيس أن يحكي لمتابعيه إحدى مغامراته مع الغزل الذي عُرف به، وروى لهم كيف حاول والده ثنيه عن مغازلة فتيات إحدى القبائل، قبل أن يقرر قتله في إحدى القصص المعروفة عن الشاعر الملقب بالملك الضليل.

برزتُ في الشعر وأنا في عنفوان الشباب، وكنت أعترض فتيات (بني أسد) وأغازلهن، فبلغ أمري إلى أبي، وكان ذلك مما لا يُرضي الملوك. نهاني أبي فلم أنتهِ وزجرني فلم أنزجر، فأمر مولى له اسمه (ربيعة) أن يذبحني ويأتيه بعينيَّ. أخذني (ربيعة) واحتفظ بي في مكان، وذبح جؤذرا وجاء بعينيه إلى أبي. — امرؤ القيس (@Imrualqaisa) August 1, 2019

ويضفي ظهور أصحاب المعلقات الشعرية الشهيرة التي كانت يومًا ما على جدران الكعبة المشرفة، جمالية على سوق عكاظ كما يقول من اعتادوا زيارته كل عام، ويستعدون لمشاهدة فعالية النسخة الـ 13 منه.

لا تتركْ طريقاً لليأس إلى قلبك، فالأحلامُ تأتي على حينِ غرّة: ولو أنّ عز النّاس في رأس صخرةٍ

مُلمْلمةٍ، تعيي الأرحَّ المُخدما لأعطاكَ رب النّاسِ مفتاحَ بابِها

ولو لم يكنْ بابٌ لأعطاكَ سُلّما

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ململمة: مستديرة صلبة

الأرح: الوعل

المخدّم: فيه سواد وبياض بموضع الخلخال من القدمين — الأعشى (@a3sha) August 1, 2019

وستستمر نسخة هذا العام طوال شهر آب/أغسطس الجاري، وسيشارك فيها لأول مرة 11 دولة عربية بأجنحة تعرض فيها تلك الدول جزءًا من ثقافاتها بجانب فعاليات السوق الشعرية والأدبية المتنوعة.

إيه يا سوق عكاظ، إنها الأيام التي طالما عشتها تحت ظلال الخيمة الحمراء، أُحكّمُ بين الشعراء الأولين، فأخبروني عن أيامكم فيه الآن، هل مازال على العهد قبلة القبائل، ومنتدى الشعراء، وملتقى الكرام؟#سوق_عكاظ_ملتقى_العرب — النابغة الذبياني (@AlNabighaa) August 1, 2019

وسوق عكاظ في الأصل، ظهر قبل نحو 15 قرنًا في مدينة الطائف، وكان ملتقى سنويًا يسبق موسم الحج، ويشهد حضورًا للمهتمين بالشعر بجانب التجار في شبه الجزيرة العربية.

وتحيي السعودية منذ 13 عامًا ذكرى ذلك السوق الذي ذاع صيته آنذاك، بإقامة فعاليات تحاكي ما كان يشهده خلال فترة ازدهاره، وتسعى إلى تحويله لمهرجان تراثي عالمي من خلال عدة خطوات ودعم رسمي كبير.