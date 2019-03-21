غنّى لها كبار الفنانين.. رحيل الأميرة والشاعرة السعودية لينا العجاجي الشهيرة بـ“هتان“

توفيت الأميرة والشاعرة السعودية لينا عبدالله العجاجي والملقبة بـ“هتان“، اليوم الخميس، بعد مسيرة طويلة مع الشعر، تمكنت خلالها من حجز مكانة لها بين الشاعرات، مقدمة قصائد كثيرة للطرب العربي.

وتزوجت الشاعرة ”هتّان“ من الأمير معتز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وأنجبت منه 3 أطفال، بنتان هما عهد وعذبة، وولد وحيد وهو الأمير شقران.

وغادرت الأميرة الشاعرة، المملكة، إلى الولايات المتحدة بصحبة زوجها في عمله، حيث كان آنذاك مدير مكتب الحرس الوطني في أمريكا.

وأقامت مع زوجها في ولاية فرجينيا، وعاشت هناك عدة سنوات حتى وفاة زوجها، الذي ترك أثرًا كبيرًا فيها، حيث نعته في قصيدة تحت عنوان ”الفارس“:

قمت أحسب أيامي واعد الليالي

ولافجعني مثل بعض الصداقات

توي دريت إني وحيدة لحالي

الحين أصدق غصب: معتز قد مـات

فقدت أخوي وصاحبي راس مالي

وغرقت عقبه في بحور عمـيقات

حتى بحزنه كان جدًا مثالي

يحمل هموم الكــون بإيمان وسكــات

توي صحيت وشفت وشهو بقالي

بنتين وطفل وهم وجروح وآهــات

مرحوم يا فارس وحيد ومثالـي

فجأة غدره المــوت والموت غــدرات

راح وتـرك لي صـورتــه في عـيالي

سؤال ما تـكـفيه كـل الإجـابات

ماكنت أصدق عمر ما قد طرالي

إنه فيه ناس من الحزن كنها أموات

تركـني متلعثمة في سؤالي

هو فـيه بـعدك صـبح و الا مـســرّات

وكتبت الشاعرة السعودية، الشعر، في سن مبكرة باسم ”هتان“ والذي اشتهرت به، قبل أن تكشف عن اسمها الحقيقي.

وغنَّى للشاعرة كبار المطربين الخليجيين والعرب، على غرار: طلال مداح، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، ورابح صقر، والفنانة نوال، والفنانتان أنغام، وذكرى، وغيرهم.

وتفاعل العديد من المثقفين والنشطاء على موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #الشاعرة_هتان، مع خبر وفاتها، حيث نعاها الملحن الكويتي مشعل العروج بالقول:“إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت الأخت الغالية الشاعرة هتان إلى مثواها الأخير، رحمها الله، وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته، ومثواها الجنة“.

ونعتها المطربة السورية، أصالة:“الله يرحم السيدة الغالية (لينا العجاجي) وهي الشاعره هتّان..الله يغفر لها، ويرحمها، ويصبّر قلب أهلها، وقلوبنا جميعًا نحن محبيها“.

بدوره، كتب الناقد الفني محمد سلامة:“استيقظت اليوم على فاجعة وفاتها… رحم الله الصديقة الشاعرة الرقيقة الأميرة #لينا_العجاجي… وصبّرنا الله على فراقها.. كان أشهر ما كتبته #الشاعرة_هتان هو ألف شكرًا للأستاذ #طلال_مداح، ولون هالليلة رمادي للفنان #عبدالله_الرويشد.“.

وهذه أغنية #الشاعرة_هتان مع #طلال_مداح رحمهما الله…. لاحبي مثل أول..

ولاشوقي مثل ماكان..

ولابه شي يجمعنا

بعد اليوم سوى النسيان! pic.twitter.com/VRfSlbI3Qy — محمد سلامة (@mmmsssalama) March 21, 2019

وعلّق الصحفي صلاح مخارش:“(لون ذا الليلة رمادي) الشاعرة السعودية لينا العجاجي والشهيرة بـ (هتّان) كاتبة هذا النص، وغيرها من النصوص الشهيرة، انتقلت الى رحمة الله هذا اليوم ، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ..(إنا لله وإنا إليه راجعون )، خالص العزاء لأسرتها، وللوسط الثقافي في المملكة والخليج..“.

#لينا_العجاجي#هتان

قالت ذات شعر:

ولابه شي يجمعنا بعد اليوم سوى النسيان.

..

تجمعنا الذكرى في الدنيا والجنة في الآخرة إن شاء الله.

إلى رحمة من الله وغفران الشاعرة لينا العجاجي. — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) March 21, 2019

وداعاً #لينا_العجاجي .. #الشاعرة_هتان كنت رمزاً من رموز الشعر .. ذهبتي و حروفك لا تزال تسكنّا .. إلى رحمة الله . pic.twitter.com/oau6VtPUa8 — ????????عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) March 21, 2019

توقّف الهتّان! رحلت #لينا_العجاجي وأثرها باقٍ لن يزول.

الشاعرة الجميلة، الإنسانة النبيلة، والروح الخضراء النديّة. كانت حقيقةً مطر، عالية وبتواضعها ترفع كل موهوب مع إشادة يطير بها فرحا.

كانت #هتان مشعة وستبقى كذلك في قصائدها وكل وجدان ومكان وطأتهما بضياها. رحمك الله أم شقران. — سامي الجارالله (@Sami_sj) March 21, 2019

وستؤدَّى الصلاة على الشاعرة الراحلة بعد صلاة الجمعة في جامع آل ثاني بحي المثلث، الهفوف-الأحساء، وستُدفن في مقبرة المزروعية.