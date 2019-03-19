الكاتب السوري ثائر زين الدين يفوز بجائزة ”خليل مردم بك“ للآداب

فاز الكاتب السوري ثائر زين الدين، أمس الاثنين، بجائزة ”خليل مردم بك“ للآداب التي تحمل عنوان ”دراسات نقدية في الشعر العربي المعاصر“ خلال حفل نظمه مَجمع اللغة العربية في العاصمة السورية دمشق.

وجاء فوز زين الدين بالجائزة، عن بحثه ”مرايا الظلال القادمة“ الذي يرصد من خلاله الجوانب الفنية في الشعر الحديث والمعاصر، وتطور جماليات القصيدة العربية، منذ العصر الجاهلي إلى الشعر العربي المعاصر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن الأديب زين الدين، أن ”فوزه بالجائزة مهم جدًا، لأنه من مجمع اللغة العربية الذي أثبت للمثقفين أنه لا يقتصر على اللغة فقط بل يهتم باللغة والأدب والثقافة“.

مرايا الظلال القادمة

ويضم كتاب ”مرايا الظلال القادمة“ إصدار عام 2018، بين دفتيه 9 دراسات نقدية، وتركز على عناصر الترابط وأدواته، وتأثر الشعراء عبر العصور بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية.

وترصد 4 دراسات في الكتاب، صورة الأنثى وأشكال حضورها في الأدب العربي، وتطور نظرة الشعراء لها عبر الأجيال، وتطوّر الأدوات الفنية ووسائل التعبير.

وأفرد الكتاب -أيضًا- بحثًا عن تطور البنية الإيقاعية الذي حققته قصيدة التفعيلة الحرة، من خلال استعراض تجربة شعراء حداثة بارزين في هذا الصنف الشعري.

عن الأديب

ثائر زين الدين؛ شاعر وباحث سوري من مواليد محافظة السويداء السورية، يبلغ من العمر 56 عامًا، حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق عام 1986، ودكتوراه في العلوم الهندسية عام 1993. وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، والمدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب.

نشر زين الدين عشرات الكتب المترجمة، وله دواوين شعرية عدة؛ منها ”ورد“ عام 1989، و“أناشيد السفر المنسي“ عام 1998، و“سيدة الفراشات“ عام 2010. فضلًا عن دراسات نقدية عدة؛ منها ”قارب الأغنيات والمياه الخاتلة“ عام 2001، و“خلف عربة الشعر“ عام 2006، و“في دروب السرد“ عام 2010.