دبي تستضيف فعالية للموسيقى العربية البديلة مطلع مارس المقبل

تتحضر إمارة دبي لاستضافة عروض حية للموسيقى العربية البديلة بمشاركة فرق وفنانين بارزين في العالم العربي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “وصلة” عن إبرام تعاون جديد مع “لايف نيشن إنترتينمنت” يهدف إلى جمع الفنانين البارزين في العالم العربي والمتخصصين في الموسيقى البديلة في إمارة دبي.

ووفقّا لبيان صحفي تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، تبدأ العروض الحية للفعالية في الأول من مارس/آذار المقبل في حديقة منطقة برج بارك.

وقال البيان إن الفعالية ستتضمن عروضًا لموسيقى الروك تقدمها فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية، وتطرح الفرقة خلال الفعالية ألبومها الجديد.

وتشارك في الفعالية أيضًا فرقة “مسار إجباري” إحدى أبرز فرق الروك في مصر، التي تعتزم أيضًا إطلاق ألبومها الجديد بالتزامن مع المناسبة. بالإضافة لمشاركة فرقة “السبعة وأربعين” التي تمزج بين نمط الدبكة وموسيقى الشارع الفلسطينية التقليدية، وتترافق مع الإيقاعات الإلكترونية.

وتقدم فرقة “أيلول” الأردنية خلال الفعالية مقتطفات من نتاجها الموسيقي المستند إلى التراث الشرقي، الممزوج بنغمات مستوحاة من موسيقى الإيندي روك. ويشارك في الفعالية أيضًا مجموعة من الفنانين الإماراتيين.

ويبلغ سعر التذاكر 145 درهمًا إماراتيًا (حوالي 40 دولارًا) للحجز المبكر، و195 درهمًا (حوالي 53 دولارًا) للحجز العادي قبل الحفل.

يُذكر أن النسخة الأولى لمهرجان وصلة انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.