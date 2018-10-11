بدور القاسمي أول عربية نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للناشرين

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، يوم الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا، فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين.

وتعتبر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في العام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم بعد آنا ماريا كابانيلاس التي تولت منصب نائب الرئيس في عام 2004 وتولت رئاسة الاتحاد في عام 2006، وذلك بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

ويشكل فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهذا المنصب الدولي، إنجازًا عربيًا إماراتيًا في صناعة النشر على المستوى الدولي، حيث نجحت منذ تأسيسها لجمعية الناشرين الإماراتيين في انضمام عدد من الدول العربية إلى الاتحاد الدولي، وخلق تقارب أكبر بين صناع النشر في الوطن العربي من جهة والعالم من جهة أخرى، كما أرست عبر سلسلة شراكات مع مراكز صناعة الكتاب العالمي، جملة من الأسس والقواعد المهنية لممارسة النشر في دولة الإمارات.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الثقافي والحضاري الذي نجحت إمارة الشارقة، والدولة في تقديمه للعالم، حيث باتت حركة النشر المحلية نموذجًا يحتذى به خلال أعوام قليلة، فُتح فيها الباب على العمل المهني الاحترافي في صناعة الكتاب، وتجاوز أشواطٍ طويلة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، ومجمل قضايا الحقوق سواء منها المتعلقة بالناشر أو المؤلف”.

والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، هي المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة “كلمات”، أول دار نشر إماراتية متخصصة حصريًا بنشر كتب الأطفال في اللغة العربية، والمؤسس والرئيس لـ”جمعية الناشرين الإماراتيين”، التي نالت بفضل جهودها، العضوية الكاملة في “الاتحاد الدولي للناشرين” في العام 2012.

كما أسست المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني لـ “المجلس الدولي لكتب اليافعين”، إضافة إلى أنها أول امرأة عربية يتم انتخابها لعضوية “اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين”، في العام 2014.