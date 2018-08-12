وفاة الروائي البريطاني نيبول في منزله عن 85 عامًا

توفي الروائي البريطاني فيديادر سوراجبراساد نيبول في منزله بلندن عن 85 عامًا.

وقالت زوجته نادرة نيبول في بيان إنه “عملاق في كل ما حققه، إنه توفي وحوله من كان يحبهم بعد أن عاش حياة مليئة بالإبداع والاجتهاد الرائعين”.

وكان نيبول قد ولد في ترينيداد لعائلة هندية عام 1932 ونشأ فقيرًا نسبيًا. وانتقل بعد ذلك إلى بريطانيا وهو في سن الثامنة عشرة بعد حصوله على منحة دراسية في جامعة أوكسفورد.

وكتب أولى رواياته أثناء وجوده في أوكسفورد ولكنها لم تُنشر. وغادر الجامعة عام 1954 ووجد وظيفة مفهرس في المعرض الوطني للرسوم بلندن.

ونشر نيبول أولى رواياته “عامل التدليك المتصوف” عام 1955 ولكنها لم تحظ بنجاح في البداية ولكن في العام التالي حصل على أولى جوائزه الأدبية وهي جائزة تمنح للأدباء الشبان.

وحاز الروائي البريطاني على جائزة نوبل في الأدب عام 2001، وكان قد حصل على لقب فارس من الملكة اليزابيث عام 1989، وله العديد من الروايات مثل “منزل السيد بيسواس” و”في دولة حرة”و”في منعطف النهر”.