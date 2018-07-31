عرض قصة أطفال للبيع بمبلغ خيالي (صور وفيديو)

عرض فيل شريمبتون من مقاطعة هارتفوردشير البريطانية، العدد الأول من مجلة “بينو” الفكاهية للأطفال، والذي صدر في عام 1938م، للبيع مقابل 25 ألف جنيه إسترليني، برغم أن ثمنها الحالي يبلغ 80 جنيهًا إسترلينيًا.

وذكر شريمبتون، يوم الاثنين، لصحيفة مترو البريطانية، أنه اشترى القصة عندما كان بعمر تسعة أعوام، من مصروفه الخاص، إذ كان محبًا لقصص “بينو”، مشيرًا إلى أن العدد الذي بحوزته يُعد واحدًا من 30 نسخة متوفرة في الوقت الحالي.

وأوضح أنه جمع طوال حياته 2500 قصة هزلية نادرة، والآن وهو بعمر 37 عامًا، قرر عرضها للبيع بأسعار تفوق سعرها الفعلي، معتبرًا ذلك عملًا استثماريًا.

وتعد مجلة بينو أطول سلسلة أطفال هزلية في بريطانيا، ولا تزال تصدر حتى الوقت الحاضر.