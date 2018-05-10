الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة يرثي ابنته عزة بقصيدة مؤثرة (فيديو)

الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة يرثي ابنته عزة بقصيدة مؤثرة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

رثى الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة ابنته عزة إثر وفاتها، بقصيدة مؤثرة نشرها عبر صفحته الرسمية في “انستغرام”.

2018/5/10

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وكان الشاعر العتيبة قد نشر يوم أمس الأربعاء، نعيًا، يفيد بوفاة ابنته عزة، معلقًا عليها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه تعالى (البنت) / عزة بنت مانع العتيبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون 2018/5/9”.

كما نشر لاحقًا مقطع فيديو لتلقيه العزاء في منزله بابنته، قال فيه: “بهاي الظروف الاستثنائية، لكن هذه إرادة الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرنا ويصبر الجميع ويأجرنا ويأجر المرحومة إن شاء الله”.

20/18/10

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ويعد الشاعر مانع سعيد العتيبة أحد أبرز الشعراء الإماراتيين، ولد في العاصمة أبوظبي من مايو/أيار 1946، وعانى العتيبة في صغره من ظروف حياة قاسية، صقلت موهبته الشعرية.

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