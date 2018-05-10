الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة يرثي ابنته عزة بقصيدة مؤثرة (فيديو)

رثى الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة ابنته عزة إثر وفاتها، بقصيدة مؤثرة نشرها عبر صفحته الرسمية في “انستغرام”.
وكان الشاعر العتيبة قد نشر يوم أمس الأربعاء، نعيًا، يفيد بوفاة ابنته عزة، معلقًا عليها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه تعالى (البنت) / عزة بنت مانع العتيبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون 2018/5/9”.
كما نشر لاحقًا مقطع فيديو لتلقيه العزاء في منزله بابنته، قال فيه: “بهاي الظروف الاستثنائية، لكن هذه إرادة الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرنا ويصبر الجميع ويأجرنا ويأجر المرحومة إن شاء الله”.
ويعد الشاعر مانع سعيد العتيبة أحد أبرز الشعراء الإماراتيين، ولد في العاصمة أبوظبي من مايو/أيار 1946، وعانى العتيبة في صغره من ظروف حياة قاسية، صقلت موهبته الشعرية.