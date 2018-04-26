لبنان يطلق مشروع “متحف بيروت التاريخي” بتمويل كويتي

أطلق لبنان، اليوم الخميس، أعمال مشروع (متحف بيروت التاريخي) والذي سيحتوي على مقتنيات أثرية تم اكتشافها خلال أعمال تنقيب جرت بين عامي 1993 و1997، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما سيضم المتحف شواهد من الحضارات التي مرت على بيروت منذ العصر البرونزي والكنعاني حتى العثماني والعصور الحديثة.

ويمتد المتحف الأثري على مساحة 12 ألف متر مربع من ساحة الشهداء والتل الأثري في وسط بيروت إلى شاطئ البحر، متضمنًا ما سيعرف باسم “ممشى التاريخ” بطول 5 كيلومترات داخل مبنى زجاجي وخارجه.

ومن المقرر أن يستغرق العمل في المتحف 3 سنوات، حيث سيتم تشييد مبنى زجاجي داخل المتحف ومعرض للقطع الأثرية، وسيتألف المتحف من 7 طوابق، السفلية منها ستكون من الحجر فقط، أما الطوابق التي ترتفع فوق الطريق فهي من الزجاج، على أن تصبح المنطقة للمشاة فقط من دون السيارات.

وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هذا المشروع، اليوم الخميس، بحضور وزير الثقافة غطاس خوري ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والسفير الكويتي في بيروت عبدالعال القناعي.

وعن أهمية المشروع قال الحريري: “في الوقت الذي نبني فيه مدينة حديثة وواجهة بحرية، نحن مهتمون أيضًا بالحفاظ على تراث هذه المدينة؛ لأن المحافظة على الهوية والتاريخ هو قاعدة متينة لبناء المستقبل”.

وقال السفير الكويتي في بيروت عبدالعال القناعي: “تُوضع اليوم رمزية ثقافية هامة بتعاون وثيق من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولهدف نبيل سامٍ؛ دعمًا للمراصد العلمية وترسيخًا للثقافة البحثية وإبرازًا للمقدرات الإنسانية، ودفعًا بالمحاور الإنمائية، بهكذا مشروع حيوي في قلب مدينة بيروت النابضة”.

وخلال الاحتفال بإطلاق المشروع، كشف وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري عن خطط طموحة لتطوير وسط بيروت، وإضافة المزيد من المتاحف بأنحاء لبنان خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال خوري: “هذا الموقع سوف يروي تاريخ بيروت عبر حقب الزمن ويؤسس لمتحف يكون على قدر قيمة بيروت، وليس المتحف هو المعني بالأمر بل سيتم تطوير كل المنطقة من ساحة الشهداء إلى التل الأثري، كلها قبلة للسياح واللبنانيين لكي يعرفوا تاريخهم”.

وأضاف: “هناك خطط لتطوير وإنشاء متاحف في كل المناطق اللبنانية وخاصة في بيروت، وفق خطة خمسية بتمويل من برنامج (سيدر 1) لدعم لبنان وبقيمة 280 مليون دولار”.