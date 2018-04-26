بالفيديو.. “أبوظبي للكتاب” تنوع ثقافي وحضور إماراتي لافت

انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الأربعاء، معرض أبوظبي للكتاب 2018، بمشاركة 1350 دار نشر من 63 دولة، وحلّت بولندا ضيف شرف هذا العام.

وضمن المشاركة الكثيفة، تمكنت دار “مداد” الإماراتية للنشر من جذب أعداد كبيرة من القراء، خاصة الشباب والشابات، فيما كشف حسن الزعابي، مدير دار النشر، الأسباب التي ميّزت “مداد” عن غيرها من دور النشر المحلية وجعلتها في الريادة: “دائمًا نحن ندعم الأقلام الإماراتية، فنحن دائمًا وأبدًا ندعُ المؤلف متواصلًا مع القارئ، وكل مؤلف موجود لدينا نحرص على تواجده في المعرض؛ لكي يكون هناك احتكاك بينه وبين القارئ، صناعة الكاتب ليست بسيطة، وبحكم أن لدينا كوكبة من الأدباء على مستوى الوطن العربي مثل واسيني الأعرج، أمير تاج السر، وحمور زيادة (..) هذه الأسماء لأول مرة تنشر أعمالها بدار نشر إماراتية (..) كما أننا فتحنا باب التواصل بين هذه الأسماء الكبيرة والكاتب الإماراتي الناشىء، ليستفيد من تقنيات الكتابة ويصقل موهبته”.

وعلى خلاف المعتاد، تميّز الكاتب إبراهيم الذهلي بطرق باب مختلف في التأليف، حيث وثّق تفاصيل سفره إلى 155 دولة حول العالم، ملخصًا تجربته ومعارفه عن الثقافات والشعوب المختلفة: “هذا الكتاب هو أسفاري، وهو خلاصة أسفاري إلى 155 دولة، الجزء الأول 64 دولة، يتضمن أحداثًا ووقائع، مختصرًا ما حدث معي من مواقف، خاصة أني إعلامي في مجال السياحة والسفر، وأحاضر في الإعلام السياحي، ولي أعمدة في عدة صحف ومجلات”.

وشاركت الكاتبة الصاعدة رحمة حسن، في توقيع كتابها الأول “ومضات حياتية”، التي سمحت من خلاله بنقل تجربتها الشابة من واقعها إلى القارئ: “الكتاب يتكلم عن ومضات حياتية، تقريبًا كل ورقة في الكتاب تتكلم عن موقف معين مررت به في حياتي، أرغب أن يلمس قلب كل إنسان، وفي المستقبل أسعى أن أكتب في الرواية والنثر، كما أسعى لنشر جزء ثانٍ من ومضات حياتية”.

يذكر أن المعرض يعتمد في شعاره هذا العام “نبني المستقبل”، كما اختير الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات “شخصية المعرض”، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.