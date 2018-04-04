هل تنبأ الروائي أحمد خالد توفيق بموعد وفاته ودفنه؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نصًا من رواية الكاتب المصري أحمد خالد توفيق “قهوة باليورانيوم”، والتي استدلوا من خلالها بتنبؤه بموعد وفاته ودفنه.

وجاء في إحدى صفحات الرواية، والتي صدرت قبل 7 سنوات: “اليوم. كان من الوارد جدًا أن يكون موعد دفني هو الأحد 3 إبريل بعد صلاة الظهر. إذن كان هذا هو الموت، بدا لي بسيطًا مختصرًا وسريعًا، بهذه البساطة، أنت هنا، أنت لم تعد هنا، والأغرب أنني لم أر أي شيء من تجربة الدنو من الموت NDE التي كتبت عنها مرارًا..

تذكرت مقولة ساخرة قديمة هي أن عزاءك الوحيد إذا متّ بعد الخامسة والأربعية هو أنك لم تمت شابًا!”.

وتم دفن الروائي “توفيق” بالفعل يوم أمس الثلاثاء الذي صادف 3 أبريل، في حين وافته المنية يوم الإثنين في المستشفى إثر عارض صحي مفاجئ عن عمر يناهز 55 عامًا.