بالفيديو والصور.. افتتاح “مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي” أكبر مجمع للمتاحف بالعالم في الكويت

يفتتح الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء في الساعة 3 عصرًا بالتوقيت المحلي، مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، الذي يعد واحدًا من أكبر مناطق العرض المتحفي على مستوى العالم.

وتم تجهيز المركز، الذي تم تشييده على مساحة 127000 متر مربع، من قبل 100 جهة متخصصة من 13 بلدًا، حيث سيضم المركز متحفًا للتاريخ الطبيعي ومتحف العلوم والتكنولوجيا ومتحف العلوم العربية والإسلامية ومتحف الفضاء ومركز الفنون الجميلة، فيما تضم المتاحف مجتمعة 22 صالة عرض تحتوي على أكثر من 1100 قطعة من المعروضات.

وصممت المتاحف بطريقة يسهل معها تنقل الزائرين، كما أنها جهزت بطرق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيُفتح المركز أمام الجمهور في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الأحد.

ويساهم المركز في تطوير المجتمع، حيث ينظم جولات للمتاحف وورش عمل وبرامج عملية وبرامج مدرسية وبرامج وفعاليات متعددة كما يمثل خطوة مهمة نحو تقدم وطني للكويت، حيث فاز بجائزة (leaf) في 2017 كأفضل مبنى.

• مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي •

و جولة حصرية للمتاحف

مكان جميل جداً نفتخر بوجوده بالكويت ????

الافتتاح ١٤ مارس ٢٠١٨ @ascc_kw pic.twitter.com/kK1chDWiwJ — Life With Ayout (@lifewithayout) March 13, 2018

الديوان الأميري يفتتح اليوم الأربعاء ٣ عصراً للجمهور المشروع الأجمل "مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي" مواعيد الزيارة للمتاحف الاثنين الى الاربعاء

٩ صباحا – ٧ مساءً

الخميس و الجمعة

٣ ظهرا – ١٠ مساءً

السبت

٩ صباحا – ٧ مساءً

الاحد مغلق رسوم الدخول :

٣ دك للكبار

١،٥ للأطفال pic.twitter.com/an9klM0UOt — مشروعي كويتي (@mashro3y_q8y) March 14, 2018