وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ

توفي عالم الفيزياء البارز، ستيفن هوكينغ، صباح اليوم الأربعاء، عن 76 عامًا، بحسب ما نقلته “بي بي سي”.

وكتبت صحيفة “غارديان” نقلاً عن أبناء هوكينغ: “يحزننا جدًا أن والدنا المحبوب توفي اليوم. إنه كان عالمًا عظيمًا وشخصًا نادرًا ستبقى أعماله وتراثه معنا لسنوات طويلة”.

وأضافوا: “إن شجاعة ومثابرة ستيفن هوكينغ وقدراته وروح الدعابة النادرة ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم”.

وذكرت عائلة هوكينغ أن “ستيفن توفي في منزله في كامبردج صباح اليوم الأربعاء”.

يذكر أن ستيفن هوكينغ يعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما أن له أبحاثًا ودراسات في التسلسل الزمني.

ولد هوكينغ عام 1942 في أكسفورد، بإنجلترا، قبل أن يعاني من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضًا باسم “مرض العصبون الحركي” أو مرض “لو-جريج”، الذي سبب له شللاً تدريجيًا على مدى عقود من الزمن.

وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينغ في الحادية والعشرين من عمره، عام 1963. في ذلك الوقت، تنبأ الأطباء له بأنه لن يتمكن من العيش سوى عامين فقط.

في أواخر الـ 1960، تدهورت قدراته البدنية، إذ بدأ باستخدام العكازات وتوقّف عن إلقاء المحاضرات بشكل منتظم، بينما خسر ببطء قدرته في الكتابة، طوّر ستيفن أساليب بصريّة تعويضيّة، بما في ذلك رؤية المعادلات بمنظار هندسي “شبه الفيزيائي”.

وتدهور كلام هوكينغ تدريجيًا، وبحلول أواخر السبعينات استطاع فهمه فقط أبناء عائلته وأصدقاؤه المقربون، ومن أجل التواصل مع الآخرين، كان هناك شخص يترجم كلامه إلى خطاب واضح.

وأصدر في عام 1971 بالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز نظريته التي تثبت رياضيًا وعبر نظرية النسبية العامة لأينشتاين بأن الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة بسبب الجاذبية، هي حالة تفردية في الكون “أي أنها حدث له نقطة بداية في الزمن”.

وبعدها بثلاث سنوات أثبت نظريًا أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعًا على عكس كل النظريات المطروحة آنذاك، وسمي هذا الإشعاع باسمه “إشعاع هوكينغ” واستعان بنظريات ميكانيكا الكم وقوانين الديناميكا الحرارية.

ولاحقًا، طور مع معاونه جيم هارتل نظرية “اللاحدود للكون”، والتي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الكون، إضافة إلى عدم تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق.

وفي أواخر الثمانينات من القرن الماضي، نشر كتابه “تاريخ موجز للزمن” الذي حقق مبيعات وشهرة عالية. ولاعتقاد هوكينج أن الإنسان العادي يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بسّط النظريات بشكل سلس.

وحاز على العديد من الجوائز العلمية والأكاديمية، منها قلادة “ألبرت أينشتاين” و”الميدالية الذهبية للجمعية الفلكية الملكية” و”جائزة وولف في الفيزياء”، وجائزة “أمير أستورياس” في كونكورد.