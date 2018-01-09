من هو الشاعر المصري الذي يحتفل “غوغل” بذكرى ميلاده؟ (صورة)

احتفل محرك البحث “غوغل“، اليوم الثلاثاء، بالشاعر والأديب المصري الراحل فاروق شوشة، وذلك في ذكرى مرور 82 عامًا على ميلاده، عبر وضع صورته على واجهة المحرك الرئيسة.

ووضِعت صورة الشاعر والأديب المصري كأنه يقدم برنامجه الإذاعي “لغتنا الجميلة” وبجواره الميكروفون والسماعات، وعبارة “لغتنا الجميلة”.

ولد شوشة في الـ9 من كانون الأول/يناير عام 1936 بمحافظة “دمياط”، وحفظ القرآن وأتم دراسته في المحافظة نفسها، إلا أنه تخرج في كلية “دار العلوم” بجامعة القاهرة عام 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس 1957.

وعمل الشاعر الراحل في سلك التدريس، ثم التحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسًا لها 1994، وكذلك عمل أستاذًا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ومن أهم برامجه الإذاعية “لغتنا الجميلة” عام 1967، وفي التلفزيون قدم برنامج “أمسية ثقافية” عام 1977، وكان عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر، ورئيس لجنتي النصوص بالإذاعة والتلفزيون، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين، كما شارك في مهرجانات الشعر العربية والدولية.

حصل شوشة على جائزة الدولة في الشعر 1986، وجائزة محمد حسن الفقي 1994، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1997، وجائزة “كفافيس” العالمية عام 1991، وجائزة “النيل” من الدولة، وهي أعلى وسام يتم منحه للأدباء في مصر.

ومن أهم دواوين الشاعر “إلى مسافرة” و”العيون المحترقة” و”لؤلوة في القلب” و”في انتظار ما لا يجيء” و”الدائرة المحكمة” و”الأعمال الشعرية” و”يقول الدم العربي” و”هئت لك” و”سيدة الماء” و”وقت لاقتناص الوقت” و”وجه أبنوسي” و”الجميلة تنزل إلى النهار”.

توفي الشاعر فاروق شوشة بمنزله في الـ14 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2016.