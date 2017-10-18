الفلسطينية عفاف شريف تحصد لقب بطل تحدي القراءة العربي (صور وفيديو)

أعلنت اليوم الأربعاء من قلب أوبرا دبي في دولة الإمارات، البطل الفائز في تحدي القراءة العربي في دورته الثانية لعام 2017.

وتوج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الفلسطينية عفاف شريف بلقب بطل تحدي القراءة العربي لهذا العام.

وجاء المصري شريف السيد في المركز الثاني، تلته المتسابقة الإماراتية، حفصة الظنحاني، التي حصدت المركز الثالث في المسابقة.

وفازت السعودية شذى الطويرقي في المركز الرابع من تحدي القراءة. فيما حلت الجزائرية بشرى ميسوم في المركز الخامس.

كما قام الشيخ محمد بن راشد بتكريم والدي “شهيدة القراءة” الجزائرية، فاطمة غلام.

فيما فازت مدرسة الإيمان من مملكة البحرين بلقب أفضل مدرسة في العالم العربي وجائزة المليون دولار.

ونالت الدكتورة حورية الظل من مملكة المغرب لقب أفضل مشرفة في العالم العربي ضمن المسابقة.

الفنان الإماراتي #حسين_الجسمي يشدو بالأغنية الخاصة بـ #تحدي_القراءة_العربي والتي شهدت تفاعلا واسعا وكبيرا من الجمهور مع كلماتها المعبّرة pic.twitter.com/rzAC6rvlAF — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) October 18, 2017

وأحيى الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، كل من الفنانين حسين الجسمي وكاظم الساهر وعبير نعمة.

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي، مبادرة من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان قد أطلقها لطلبة المدارس في سبيل تعزيز القراءة والمعرفة في العالم العربي.