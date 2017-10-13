أودري أزولاي ابنة مستشار ملك المغرب الفائزة بقيادة اليونسكو.. فمن هي؟

حصلت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة للسباق على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التي جرت اليوم الجمعة، على 31 صوتًا مقابل 25 صوتًا لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام نحو الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة (بتوقيت باريس) بين المرشح القطري “حمد الكواري” ومرشحة فرنسا “أودري أزولاي” ،التي تعتبر أوفر حظا بالحصول على المنصب خصوصا بعد إعلان مصر دعمها لها، إثر خروج مرشحتها “مشيرة خطاب” من السباق، فمن تكون أودري أزولاي؟

ولدت “أودري أزولاي” في باريس عام 1972 من أسرة يهودية مغربية، والدها هو الصحفي ورجل الأعمال “أنرديه أزولاي”، المستشار الحالي للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولوالده الراحل الحسن الثاني، شغلت منصب مستشارة الرئيس الفرنسي في مجال الثقافة والتواصل لمدة سنتين، ثم أصبحت وزيرة للثقافة في حكومة “ايمانويل فالس”.

أزولاي متزوجة من “فرانسوا كزافييه لابارك”، وهو موظف سام ومدرس ومستشار في مجال الأعمال ، ولها منه بنت وولد، وقد كان زميلا لها في الدراسة.

وهي حاصلة على ماجستير في الإدارة من جامعة دوفين بباريس، وآخر في إدارة الأعمال من جامعة لانكستير البريطانية.

وتُعرف في الوسط الثقافي الفرنسي كمهتمة بمجال السينما، إذ كانت المديرة المالية والقانونية ونائبة مديرة عامة للمركز السينمائي الفرنسي طيلة 8 سنوات.

ورغم عملها في مجال التواصل، يعرف عن أودري أزولاي عدم اهتمامها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تكن تملك حسابًا خاصًا عليها، ولا صفحة على ويكيبيديا حتى حدود توّليها الوزارة.

كما لم يُعرف عن أودري أزولاي انتماؤها رسميًا لأي من الأحزاب أو الحركات السياسية، وإن كانت لها مواقف عبّرت عنها بخروجها للتظاهر عدة مرات، من بينها عام 2002 ضد وصول “جون ماري لوبين” للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.