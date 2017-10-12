انسحاب مرشحي الصين ولبنان في انتخابات “اليونسكو”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، اليوم الخميس، أن الصين سحبت مرشحها لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب قبيل التصويت في الجولة الرابعة من الانتخابات.

وغرد أبوزيد عبر “تويتر” قائلاً: “الصين تعلن سحب ترشيحها لمنصب مدير عام اليونسكو دعماً لمصر، شكراً لدولة الصين الصديقة”.

وحصد المرشح الصيني كيان تانج 5 أصوات في الجولة الثالثة من الانتخابات التي أقيمت أمس، بينما حصلت خطاب على 12 صوتًا.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر باليونسكو انسحاب مرشحة لبنان فيرا خوري لاكويه، قبيل بدء الجولة الرابعة من انتخابات المنظمة.

وتصدر السباق مرشحا قطر وفرنسا بإجمالي 18 صوتًا لكل منهما، ويخوض المرشحون المرحلة الرابعة من عملية التصويت اليوم، وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا يتم التصويت غدًا بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتًا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الثاني، احتجاجاً على موقف المنظمة ضد إسرائيل.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، مشيراً إلى بدء “عهد جديد”.