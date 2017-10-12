أمريكا تنسحب من “اليونسكو” ديسمبر المقبل‎ وإسرائيل ترحب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الثاني.

وقالت الوزارة: “إن القرار لم يتخذ بسهولة، ويسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة من تزايد ديون اليونسكو، وضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المنظمة، ومن استمرار انحياز المنظمة ضد إسرائيل”.

وأضافت أن واشنطن ستسعى “لتستمر على تواصل… بصفتها مراقباً بهدف المساهمة بآراء وخبرات الولايات المتحدة”.

ورداً على ذلك، عبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عن أسفها اليوم الخميس، لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة.

وقالت إيرينا بوكوفا، مديرة المنظمة في بيان: “بعد تلقي إخطار رسمي من وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون، فإنني أرغب كمديرة لليونسكو أن أعبر عن الأسف العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو”.

وأضافت بوكوفا، أن قرار واشنطن خسارة للتعددية ولأسرة الأمم المتحدة.

وألغت الولايات المتحدة عام 2011 مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو، احتجاجاً على قرار منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، مشيراً إلى بدء “عهد جديد”.

وقال دانون في بيان له: “بدأنا عهدا جديدا في الامم المتحدة :هناك ثمن لدفعه مقابل التمييز ضد إسرائيل”.

بدوره أعرب الكرملين، اليوم، عن أسفه إزاء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه انسحاب واشنطن من اليونسكو “خبر مؤسف”، وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية الرسمية.