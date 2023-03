كي هوي كوان ينال أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي

فاز كي هوي كوان الأحد بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور ثانوي، بفضل بدوره كزوج لصاحبة مغسلة أميركية من أصل صيني في فيلم "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" ("Everything Everywhere All at Once").

وكان كوان الأوفر حظاً بحسب التوقعات للفوز بهذه الجائزة التي نافسه عليها المرشحون برندن غليسون وباري كيوغان ("ذي بانشيز أوف إينيشيرين") وبراين تايري هنري ("كوزواي") وجود هيرش ("ذي فيبلمانز")، بعد نتائج مبهرة حققها "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" في موسم الجوائز الهوليوودية هذا العام.