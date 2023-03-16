On The Line.. ميل غيبسون في دراما سينمائية دفاعا عن حيوية الإعلام

ينجح فيلم على الخط (ON THE LINE) لمؤلفه ومخرجه روموالدو بولنجر في جذب انتباه المشاهدين إلى الحد الأقصى، إذ يجعلهم في حالة ترقب لما سيحصل، حتى أنه يجعل الخاتمة هي الذروة الدرامية الأعلى ولو كانت على شكل قنبلة تنسف جميع ما قبلها.

يبدأ الشريط السينمائي بكاميرا مقلوبة لجثة تقطر دما، لا نلبث أن نكتشف بعد اعتدال زاوية التصوير أنها شخصية إلفيس "ميل غيبسون"، وهو يحكي حكاية ما قبل النوم لطفلته، بواسطة دميتين صغيرتين.

أما الدم، فهو ليس سوى بضع قطرات انسكبت من كأس لعصير التوت البري. وتستمر مماثلات هذه الصدمة البصرية في السيناريو مشكلة المحرك الأساسي للتشويق والغرابة في الآن ذاته.

إلفيس، مقدم برنامج إذاعي مخصص للحديث مع المؤرقين والاستماع إلى همومهم، يلتقي في مدخل بناء الإذاعة مع شاب مصاب بالفصام ويعتقد أنه "المسيح" الذي سيخلص العالم، لكنه في الوقت عينه يبحث عن الشهرة من خلال برنامج إلفيس، إلا أن الأخير ينصحه باللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر جماهيريةً.