مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن الأفلام الفائزة دون حفل ختام

بعدما أجبرته جائحة فيروس كورونا في 2020 على إلغاء حفل الختام وإعلان جوائزه في مؤتمر صحفي كرر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الأمر هذا العام في دورته الثانية عشرة بسبب الظروف الاقتصادية وتضامنا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

ووقف الحاضرون اليوم الخميس لإعلان جوائز المهرجان، داخل قاعة أحد الفنادق بمدينة الأقصر في جنوب مصر، دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع وتجاوز عددهم 19 ألف قتيل.