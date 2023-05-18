"عمّان السينمائي" يعزز موقعه بانضمام المخرج ريدلي سكوت
في خطوة ستسهم في تعزيز موقع مهرجان عمّان السينمائي الدولي، وتوسيع أفقه العالمي، تم اختيار المخرج العالمي ريدلي سكوت عضوًا في مجلس إدارة المهرجان.
وقال ريدلي سكوت في تعليق على اختياره: "يشرفني أن أنضم إلى مجلس إدارة مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم. سرد القصص لغة عالمية تجمع الناس وقد تسهم في تجاوز اختلافاتنا. أكثر من أي وقت مضى، من المهم تسليط الضوء على الأصوات الجديدة في صناعة الأفلام من البلدان والأماكن التي لم تُرو قصصها بعد؛ مهرجان عمّان السينمائي الدولي ملتزم بتقديم هذه القصص وأنا فخور بكوني جزءًا من هذا العمل المهم".
ويسعى مهرجان عمّان لاستثمار خبرات مخرج أفلام "فضائي- إلين" و"بليد رنر" و"غلادياتير" وغيرها، بهدف صقل مستقبله ودعم رسالته التي تسعى إلى عرض أفضل الأعمال السينمائية الناشئة.
بدورها، قالت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي: "يعد السير ريدلي سكوت أستاذًا في فن سرد القصص وله تأثير عالمي في صناعة الأفلام، لا شك في أن وجوده ضمن نخبة من الخبراء في مجلسنا الاستشاري سيثري جهود المهرجان في دعم صنّاع الأفلام في منطقتنا، شاهدنا من الصفوف الأمامية مستوى المهنية وأخلاقيات العمل العالية التي مارسها خلال تصويره في الأردن فيلمين حصلا على نجاح كبير في شبابيك التذاكر: (المريخي) و(كُل المال في العالم)".
ويهدف المهرجان، الذي انطلقت دورته الأولى في 2020، إلى الترويج للتعبير الإبداعي المميز وتوفير منصة لصنّاع الأفلام لعرض أعمالهم لا سيّما الأولى منها.