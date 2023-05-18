"عمّان السينمائي" يعزز موقعه بانضمام المخرج ريدلي سكوت

في خطوة ستسهم في تعزيز موقع مهرجان عمّان السينمائي الدولي، وتوسيع أفقه العالمي، تم اختيار المخرج العالمي ريدلي سكوت عضوًا في مجلس إدارة المهرجان.

وقال ريدلي سكوت في تعليق على اختياره: "يشرفني أن أنضم إلى مجلس إدارة مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم. سرد القصص لغة عالمية تجمع الناس وقد تسهم في تجاوز اختلافاتنا. أكثر من أي وقت مضى، من المهم تسليط الضوء على الأصوات الجديدة في صناعة الأفلام من البلدان والأماكن التي لم تُرو قصصها بعد؛ مهرجان عمّان السينمائي الدولي ملتزم بتقديم هذه القصص وأنا فخور بكوني جزءًا من هذا العمل المهم".