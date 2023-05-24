"عندما تصبح كبيرًا".. أهمية التضامن بين الفئات العمرية

يزخر فيلم "عندما تصبح كبيرًا" لمؤلفيه المخرجين الفرنسيين أريك ميتايا، وآندريا بسكون، بالإنسانية، والحنان، والفكاهة، والحياة.

الفيلم الذي يجمع في بطولته بين مجهولين شباب ومراهقين كوميديين مرموقين من أمثال فينسان ماكين، وعايسا مايغا، وماري جيلين، يتناول قصة يانيك (فينسان ماكين)، وهو طبيب مساعد في دار لرعاية المتقاعدين، يتعامل يوميًا مع ضغط متزايد يفاقمه نقص حاد في الوسائل..

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى كما يقال، فقد أجبر الرجل على تقاسم قاعة الأكل مع فصل من التلاميذ ومنعشتهم (عايسا مايغا)، وفي بداية الأمر، بدا وكأن المعطى الجديد سيعقّد الوضع كثيرًا قبل أن يكتشف يانيك أن الأمور قد تجلب النفع بسرعة للجميع.