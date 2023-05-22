الفيلم المغربي "أزرق القفطان" يحصد 3 جوائز في مهرجان كان
حصد فيلم "أزرق القفطان"، للمخرجة المغربية مريم التوزاني، 3 جوائز ضمن مسابقة جوائز النقاد للأفلام العربية المنظمة من قبل مركز السينما العربية في مهرجان "كان" بدورته الـ76 السبت الماضي.
وتوج الشريط الطويل للفيلم بجائزة أحسن سيناريو لمريم التوزاني ونبيل عيوش، وجائزة أحسن ممثلة لبطلته لبنى أزابال، وجائزة التصوير للبولندي فيرجيني سورج.
ويعرض الفيلم السينمائي قصة حليم ومينا، وهما زوجان يديران متجرا للخياطة التقليدية، انضم إليهما شاب يدعى يوسف، وهو تلميذ شاب يشاركه "المعلم" حليم الشغف الصادق بالخياطة، وتدور أحداثه حول النقل والتقاليد والحب، ويتطرق أيضا إلى "المثلية الجنسية".
ويجسد بطولة الفيلم كل من صالح بكري، ولبنى أزبال، وأيوب مسيوي، ومونية لمكيمل، وحميد الزوغي، وعدد من الممثلات والممثلين المغاربة، حسب ما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وكان شريط "أزرق القفطان" قد توج بجائزة لجنة التحكيم بدورته الـ19 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، إضافة إلى جوائز دولية سابقة، من بينها جائزة الجمهور في الدورة الـ40 من مهرجان السينما المتوسطية (أرتي-ماري) بباستيا، وجائزة الجمعية اليونانية لنقاد السينما، وجائزة الجمهور في مهرجان أثينا السينمائي الدولي الثامن والعشرين، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان "كان" السينمائي.