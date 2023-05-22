الفيلم المغربي "أزرق القفطان" يحصد 3 جوائز في مهرجان كان

حصد فيلم "أزرق القفطان"، للمخرجة المغربية مريم التوزاني، 3 جوائز ضمن مسابقة جوائز النقاد للأفلام العربية المنظمة من قبل مركز السينما العربية في مهرجان "كان" بدورته الـ76 السبت الماضي.

وتوج الشريط الطويل للفيلم بجائزة أحسن سيناريو لمريم التوزاني ونبيل عيوش، وجائزة أحسن ممثلة لبطلته لبنى أزابال، وجائزة التصوير للبولندي فيرجيني سورج.

ويعرض الفيلم السينمائي قصة حليم ومينا، وهما زوجان يديران متجرا للخياطة التقليدية، انضم إليهما شاب يدعى يوسف، وهو تلميذ شاب يشاركه "المعلم" حليم الشغف الصادق بالخياطة، وتدور أحداثه حول النقل والتقاليد والحب، ويتطرق أيضا إلى "المثلية الجنسية".