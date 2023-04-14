مهرجان مالمو للسينما العربية يعرض 45 فيلما ويكرم حسين فهمي

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام سنويا في السويد برنامج دورته الثالثة عشرة التي تنطلق نهاية شهر أبريل/ نيسان بمشاركة 45 فيلما من 12 دولة، مع تكريم خاص للفنان حسين فهمي.

وقالت إدارة المهرجان، الذي تأسس في 2011 على يد المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، في بيان، إن الأفلام المختارة تنقسم إلى 18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا.

وقال قبلاوي: "سعداء بتمكن المهرجان كالعادة من جمع أفضل إنتاجات السينما العربية، برنامج 2023 حافل بالأعمال الرائعة التي سيستمتع بها جمهور السينما في مدينة مالمو، ويقابلون صناعها من الضيوف الذين سيحضرون المهرجان لمناقشة أفلامهم مع الجمهور".

وتشمل المسابقة الرسمية 12 فيلما من بينها الفيلم المصري "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، والفيلم السعودي "أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان، والفيلم التونسي "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري، والفيلم الفلسطيني "عَلم" للمخرج فراس خوري.

وتتشكل لجنة تحكيم هذه المسابقة من المنتج التونسي توفيق قيقة والممثلة المصرية هنا شيحة والناقدة المقدونية مارينا كوستوفا والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، إلى جانب الأردني مهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتشمل 17 فيلما من مصر والسودان والأردن والعراق ولبنان والسعودية وقطر وفلسطين وتونس.

وتتوزع باقي الأفلام على برامج "ليال عربية" و"أفلام تستحق المشاهدة" و"عروض المدارس" و"أفلام الأسرة" و"الأصوات المسموعة"، مع برنامج خاص للأفلام السعودية القصيرة.

ويعرض المهرجان في الافتتاح، يوم 28 أبريل/ نيسان، فيلم "حمى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، والذي حصد العديد من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويكرم المهرجان في دورته الممتدة حتى الرابع من مايو/ أيار، الممثل المصري حسين فهمي عن مجمل أعماله، والذي سيلقي أيضا درسا في السينما "ماستر كلاس" في مكتبة مدينة مالمو.