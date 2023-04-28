بدء العرض العالمي للفيلم السعودي "أغنية الغراب"
انطلقت جولة الفيلم السعودي "أغنية الغراب" لتجوب 3 قارات مختلفة حول العالم في الأسابيع المقبلة.
وبدأ عرض الفيلم، أمس الخميس، في كل من السعودية والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكانت هيئة الأفلام قد اختارت الفيلم الروائي "أغنية الغراب" لتمثيل المملكة رسميًا في مسابقة الأوسكار الفائتة عن فئة أفضل فيلم دولي.
وتدور أحداث الفيلم حول "ناصر"، الذي يكتشف إصابته بورم في المخ، وتزامنا مع ذلك يقع في حب فتاة غامضة بمجرد لقائهما، وكان يرغب في الوصول إلى أكثر ما يتمناه قبل خضوعه لعملية جراحية خطرة، فيحاول الوصول إلى قلب الفتاة عن طريق أغنية.