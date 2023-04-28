بدء العرض العالمي للفيلم السعودي "أغنية الغراب"

انطلقت جولة الفيلم السعودي "أغنية الغراب" لتجوب 3 قارات مختلفة حول العالم في الأسابيع المقبلة.

وبدأ عرض الفيلم، أمس الخميس، في كل من السعودية والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكانت هيئة الأفلام قد اختارت الفيلم الروائي "أغنية الغراب" لتمثيل المملكة رسميًا في مسابقة الأوسكار الفائتة عن فئة أفضل فيلم دولي.