مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير يُنعش الحياة الثقافية بالصحراء التونسية

تعيش محافظة مدنين الصحراوية بالجنوب التونسي على امتداد ثلاثة أيام (من 25 إلى 27 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري) المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الثامنة، التي تتضمن عرض 24 فيلما وثائقيا وروائيا من 17 دولة إضافة إلى ورشات وندوة علمية.

وينتظم المهرجان الذي أنعش الحياة الثقافية في هذه المنطقة الصحراوية بمبادرة من جمعية "رؤى للثقافة والتنمية بمدنين" وبالاشتراك مع المركز الوطني للسينما والصورة.

ويقول مدير المهرجان محمد ثابت في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية في افتتاح هذه الدورة إنّ المهرجان ينتظم "في إطار طرح يؤمن بأهمية دور الصورة والصوت في صيانة ذاكرتنا الوطنية والعربية والإنسانية بكل روافدها وينابيعها المتعددة وإيمانا بأن فكرة الفيلم من خلال هذه الإطلالة الدولية هي فرصة للتحاور والتواصل بيننا كتونسيين وبين ضيوفنا".