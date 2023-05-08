فيلم "تحت الشجرة" يحصل على تنويه خاص في مهرجان السينما الأفريقية بطنجة

حصل الفيلم "تحت الشجرة" للمخرجة التونسية أريج السحيري على تنويه خاص خلال الدورة العشرين لمهرجان طريفة - طنجة للسينما الأفريقية.

ومنحت لجنة تحكيم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية خلال المهرجان الفيلم التونسي التنويه الخاص "للطرح المتميز الذي قدمه هذا العمل حول الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الأجيال، والنساء والرجال، بين الأصالة والحداثة"، وفقا لما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتدور أحداث فيلم "تحت الشجرة" خلال يوم واحد أثناء موسم جني التين، حيث يعمل مراهقون مع العمّال الأكبر سنًا، ويسرق أبناء الجيلين من الزمن وقتًا معًا يسترجعون فيه ذكريات الحب المفقود ويتشاركون الأحلام.

وفيلم تحت الشجرة إنتاج مشترك تونسي، ألماني، فرنسي، قطري، سويسري.

واتسم أداء أبطال العمل وهم الشخصيات أنفسها في الواقع بالتلقائية والعفوية واتسم بالصدق وعبّر عن تطلعاتهم ونظراتهم إلى العالم، وتفاعلاتهم مع بيئتهم ومع وطنهم، كما كشف عن أحلامهم الصغيرة وطموحاتهم نحو عالم أفضل وأجمل.

أما الخاصية الثانية المميزة لهذا الفيلم، فتتمثل في عدم إدراج أي مؤثرات بصرية أو صوتية أو موسيقية، وهذا ربما اختيار مقصود وموجه من المخرجة لنقل الواقع كما هو دون تنميق أو تشويه، لينسجم مع تلقائية الشخصيات وعفويتها.