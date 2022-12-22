أعادت القوة للسينما.. أفضل أفلام الأكشن لعام 2022
بدأت صناعة السينما حول العالم خلال العام الحالي تستعيد قوتها مجدداً، بعد تعرضها لتراجع مدوٍ خلال العامين الماضيين، وذلك مع تفشي جائحة كورونا.
ولعب العديد من أفلام الأكشن التي عرضت هذا العام، دوراً كبيراً في إعادة السينما إلى الصدارة، وعادت بقوة في عرض قصص الخيال العلمي السينمائية مع مشاهد تتضمن المزيد من الإثارة، لتجذب الجماهير وتحقق مكاسب كبيرة.
ومع اقتراب نهاية هذا العام، نشر موقع "فيلم" الأمريكي لأخبار السينما، 7 من أفضل أفلام الأكشن التي عرضت في عام 2022، وهي:
فيلم أثينا
تبدو قصة الفيلم الفرنسي "أثينا" للمخرج رومان غافراس، مألوفة من بين قصص المأساة في الأفلام السينمائية، مثل فيلمي الجريمة الفرنسيين "لا هاين"، "الكراهية"، و"لِس مِسرايبلز"، و "البؤساء".
ويستحضر المخرج رومان غافراس في هذا الفيلم، صناعة الأفلام الكلاسيكية في كل مشهد، حيث إنه لخص فكرته بالقول: "العنف أبدي ولم يتوقف يوماً، والفساد أمر لا مفر منه".
فيلم بري
أما الفيلم الأمريكي "بري"، (فريسة)، للمخرج دان تراختنبرغ، فحقق نجاحاً كبيراً لأنه مزج بين العديد من الإبداعات الإخراجية القديمة مع أحدث التقنيات.
ويتناول ببراعة موضوع التمييز على أساس الجنس، حيث تسلط الممثلة آمبر ميدثاندر، في شخصية نارو بالفيلم، الضوء على النساء المهمشات والمحاربات.
فيلم نورثمان
فيما يتحدث الفيلم الأمريكي "نورثمان"، (رجل الشمال)، للمخرج روبرت إيجرز، عن قصة حقيقية تعود لعصر الفايكنغ القديم.
وتدور الأحداث حول أمير منفي عازم على الانتقام والذي يدعى أمليث، ويؤدي دوره الممثل ألكسندر سكارسجارد.
وفي سلسلة مشاهد دموية، يسعى أمليث للانتقام من عمه فيولنير، والذي يؤدي الدور الممثل كلايس بانغ، وذلك لأنه قتل والده وتزوج والدته واستولى على مملكته.
ويتخلل مشاهد الأكشن القاتمة مجموعة من العروض الموسيقية.
فيلم إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس
ويعرض الفيلم الأمريكي "إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس"، (كل شيء في كل مكان مرة واحدة)، للمخرجين دانييل كوان ودانيال شاينرت، مجموعة من مشاهد القتال الواعية، والتي تمتلئ بالعواطف والجدية مع بعض الفكاهة الكامنة.
فيلم ذا وومان كينغ
ويعتبر الفيلم الأمريكي "ذا وومان كينغ"، (المرأة الملكة)، للمخرجة جينا بيثوود، أول فيلم أكشن كل طاقمه من الممثلين من ذوي البشرة السوداء.
ويروي الفيلم قصة جيش "داهومي أمازونس" النسائي، والذي خدم مملكة داهومي في غرب أفريقيا بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.
فيلم توب غان: مافريك
في حين أن الفيلم الأمريكي "توب غان: مافريك"، للمخرج جوزيف كوزينسكي، ومن بطولة توم كروز، يمتلئ بمشاهد الإثارة المحفزة للعواطف، والتي تم تصوير الكثير منها في السماء.
فيلم آرآرآر
يحكي هذا الفيلم للمخرج راجامولي، قصة رجلين ثوريين كانا يعانيان من نفس الصراعات، ويفترضان كيف ستكون الحياة لو كانا صديقين للأبد.
وقال موقع "فيلم" عنه، إنه "أغلى فيلم من أي وقت مضى في الهند، ولا يبدو كما لو أن فلسًا واحدًا قد تم إهداره خلال إنتاجه".