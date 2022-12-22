أعادت القوة للسينما.. أفضل أفلام الأكشن لعام 2022

بدأت صناعة السينما حول العالم خلال العام الحالي تستعيد قوتها مجدداً، بعد تعرضها لتراجع مدوٍ خلال العامين الماضيين، وذلك مع تفشي جائحة كورونا.

ولعب العديد من أفلام الأكشن التي عرضت هذا العام، دوراً كبيراً في إعادة السينما إلى الصدارة، وعادت بقوة في عرض قصص الخيال العلمي السينمائية مع مشاهد تتضمن المزيد من الإثارة، لتجذب الجماهير وتحقق مكاسب كبيرة.

ومع اقتراب نهاية هذا العام، نشر موقع "فيلم" الأمريكي لأخبار السينما، 7 من أفضل أفلام الأكشن التي عرضت في عام 2022، وهي:

فيلم أثينا

تبدو قصة الفيلم الفرنسي "أثينا" للمخرج رومان غافراس، مألوفة من بين قصص المأساة في الأفلام السينمائية، مثل فيلمي الجريمة الفرنسيين "لا هاين"، "الكراهية"، و"لِس مِسرايبلز"، و "البؤساء".

ويستحضر المخرج رومان غافراس في هذا الفيلم، صناعة الأفلام الكلاسيكية في كل مشهد، حيث إنه لخص فكرته بالقول: "العنف أبدي ولم يتوقف يوماً، والفساد أمر لا مفر منه".