أفلام الرعب العربية.. إنتاج محدود وعناصر فنية هشة

فخ الاستسهال

يعيب نقاد ومتابعون على سينما الرعب العربية وقوعها في فخ الاستسهال وغياب سيناريوهات محبكة تقنع المشاهد بأنه أمام فيلم رعب وإثارة حقيقي وليس مجرد محاولة لتكرار أعمال ناجحة عربية أو غربية في هذا المجال.

وتعرض عدد من أفلام الرعب العربية إلى انتقاد حاد وسخرية المشاهد بسبب قصتها الضعيفة التي تفتقد إلى التشويق والإثارة، كما بدا فيه الممثلون بأداء باهت ومرتبك.

ومن ضمن الأفلام التي لاقت انتقادات الفيلم المصري "خط الدم"، وهو أول فيلم عربي عن مصاصي الدماء الذي عُرض على منصة "شاهد" سنة 2020، وفيما توقع المشاهدون أن يكون مرعبا، إلا أن كثيرين صنفوه في خانة الأفلام الكوميدية.

ويلاحظ المتابعون عدم ابتكار أفكار جديدة لصناع هذه النوعية من الأفلام، ما يجعل من الصعب في ظل غياب الإمكانيات التقنية، إنتاج أفلام رعب عربية بمواصفات عالمية.

ويشير المخرج المصري أحمد عبد العليم قاسم في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "سينما الرعب التي يعد إنتاجها ضئيلا، دائما يكون فيها الإخراج فيها أقوى من السيناريو، وهذا عيب برأيي وعيب قاتل".

ويشرح: "من المفروض أن يكون السيناريو هو الأقوى ويكمله الإخراج بالصورة البصرية، لكن دائما أشعر أن المخرج يدرك أن السيناريو الذي معه ضعيف فيحاول التغطية بالصور والموسيقى والإضاءة وحركات ملفتة للنظر حتى تبهر المشاهد، لكن في الحقيقة حين يكون موضوع الفيلم ضعيفا ومزيفا من الصعب نجاحه".

واستحضر قاسم فيلم "أحلام حقيقية" التي يعتبره من "أفضل أفلام الرعب المصرية"، ويلاحظ "رواج هذه نوعية من الأفلام مؤخرا على المنصات واستطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة، لكن مع ذلك وقعت هذه الأعمال في تكرار مبالغ فيه لنفس الأفكار كأن تقع القصة في شقة أو فيلا لرقم معين وتكون فيها أرواح، وهي أفكار مستنسخة"، حسب رأيه كمشاهد ومختص في المجال.