أفلام الرعب العربية.. إنتاج محدود وعناصر فنية هشة
تعاني أغلبية شركات الإنتاج الفني في العالم العربي من شغف محدود نحو إنتاج أفلام الرعب، لأن هذا النوع من العمل يعد مغامرة حقيقية، بسبب كلفته وإنتاجه وما تتطلبه من تقنيات وإمكانيات تصويرية، إضافة إلى غياب سيناريو مناسب يخرج من دائرة الأفكار المستهلكة والمستنسخة عن السينما الغربية.
وانتشرت أفلام الرعب العربية، في السنوات الأخيرة بشكل متفرق، ففي مصر حقق فيلم "الفيل الأزرق" بجزأيه نجاحا جماهيريا، وفي تونس أحدث فيلم "دشرة" المفاجأة كأول فيلم رعب يلاقي الاستحسان بسبب حبكته الجيدة ما رشحه للعرض على منصة "نتفليكس".
وقدمت السينما المغربية أيضا أفلام رعب، مثل فيلم "عاشوراء" الذي نجح في جذب فضول واهتمام المشاهد، كما أنتجت السينما الجزائرية فيلم رعب بعنوان "مم" من وحي تاريخ البلاد، وغيرها من التجارب.
فخ الاستسهال
يعيب نقاد ومتابعون على سينما الرعب العربية وقوعها في فخ الاستسهال وغياب سيناريوهات محبكة تقنع المشاهد بأنه أمام فيلم رعب وإثارة حقيقي وليس مجرد محاولة لتكرار أعمال ناجحة عربية أو غربية في هذا المجال.
وتعرض عدد من أفلام الرعب العربية إلى انتقاد حاد وسخرية المشاهد بسبب قصتها الضعيفة التي تفتقد إلى التشويق والإثارة، كما بدا فيه الممثلون بأداء باهت ومرتبك.
ومن ضمن الأفلام التي لاقت انتقادات الفيلم المصري "خط الدم"، وهو أول فيلم عربي عن مصاصي الدماء الذي عُرض على منصة "شاهد" سنة 2020، وفيما توقع المشاهدون أن يكون مرعبا، إلا أن كثيرين صنفوه في خانة الأفلام الكوميدية.
ويلاحظ المتابعون عدم ابتكار أفكار جديدة لصناع هذه النوعية من الأفلام، ما يجعل من الصعب في ظل غياب الإمكانيات التقنية، إنتاج أفلام رعب عربية بمواصفات عالمية.
ويشير المخرج المصري أحمد عبد العليم قاسم في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "سينما الرعب التي يعد إنتاجها ضئيلا، دائما يكون فيها الإخراج فيها أقوى من السيناريو، وهذا عيب برأيي وعيب قاتل".
ويشرح: "من المفروض أن يكون السيناريو هو الأقوى ويكمله الإخراج بالصورة البصرية، لكن دائما أشعر أن المخرج يدرك أن السيناريو الذي معه ضعيف فيحاول التغطية بالصور والموسيقى والإضاءة وحركات ملفتة للنظر حتى تبهر المشاهد، لكن في الحقيقة حين يكون موضوع الفيلم ضعيفا ومزيفا من الصعب نجاحه".
واستحضر قاسم فيلم "أحلام حقيقية" التي يعتبره من "أفضل أفلام الرعب المصرية"، ويلاحظ "رواج هذه نوعية من الأفلام مؤخرا على المنصات واستطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة، لكن مع ذلك وقعت هذه الأعمال في تكرار مبالغ فيه لنفس الأفكار كأن تقع القصة في شقة أو فيلا لرقم معين وتكون فيها أرواح، وهي أفكار مستنسخة"، حسب رأيه كمشاهد ومختص في المجال.
ويتسق معه في الرأي المخرج المغربي عبد الإله الجوهري حيث يعزو في حديثه لـ"إرم نيوز" "ضعف إنتاج هذه النوعية من الأفلام لأن سينمانا العربية لم تتأسس على رؤى إبداعية حقيقية تستلهم من مدارس فنية بصرية حقيقية كما هو الأمر في العالم الغربي".
ويتابع: "سينما الرعب سليلة المدرسة التعبيرية الألمانية التي جاءت كتعبير فكري وفني لسنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة أجواء من السوداوية على المجتمعات الأوروبية تمت ترجمتها من خلال أفلام شهيرة نذكر منها "الدكتور مابوزو" و"ميتروبوليس" وغيرهما كثير من توقيع مخرجين كبار كميرنو وروبير فين وفرانتز لانغ".
ويضيف: "هذا النوع السينمائي يعتمد في إنجازه على مؤثرات بصرية متقدمة لا يتحكم فيها التقني العربي بالشكل المطلوب، ومع ذلك فقد بدأت مؤخرا موجة إنجاز أفلام الرعب في بعض البلدان العربية من مثل فيلم "الإنس والجن" للمخرج سيد راضي و"فيلم عاشوراء" للمخرج المغربي طلال السلهامي وقبله فيلم "عيشة قنديشة" للمخرج المغربي جيروم كوهين، وغيرها من الأفلام".
ضعف الإمكانيات
تعد كلفة الإنتاج الضخمة لهذه النوعية من الأفلام سببا أساسيا في عدم رهان المنتجين عليها والذين يرون في السينما الاجتماعية والكوميدية أو الأكشن ورقتهم الرابحة التي بوسعها جذب المشاهد العربي وتحقيق إيرادات عالية.
وفسر كثير من النقاد انتشار أفلام الرعب العربية مؤخرا خاصة على المنصات بـ"الموضة"، بينما افتقدت في مضمونها للخيال والرعب الحقيقي والتشويق نتيجة عدم امتلاك المؤثرات والتقنيات اللازمة، ما جعلها مجرد محاولة منقوصة لاستقطاب الجمهور الذي يحبذ هذا النوع من الأفلام.
ويشير السيناريست والناقد المغربي محمد مجاهد، لـ"إرم نيوز"، إلى أن" هذا النوع من الأفلام يحتاج إلى ميزانية كبيرة من أجل إنتاجه، لأن أفلام الرعب ترافقها صناعة متطورة بتقنية وقاعدة علمية عالية، خاصة تلك التي تقتضي استخدام أشكال ومجسمات غريبة، بل حتى أفلام الرعب الخيالية /التخيلية تحتاج إلى كثير من الإبداع المادي"،
وهذا بدوره يحتاج إلى "صناعة أخرى مرافقة، لذلك السينما العربية بقيت مساهماتها محتشمة في الموضوع بالمقارنة مع السينما الغربية /الأمريكية "، حسب وصفه.
ويلاحظ مجاهد أن "سينمانا اعتمدت في أغلب الأحيان على سينما التخويف بمعنى بث الخوف في نفسية المتلقي باستغلال الأشباح والأصوات والظلام اقتباسا من الخرافات والأسطورة، لكن هذه الأفلام لا ترقى إلى مستوى أفلام الرعب في تركيبتها الصناعية، العلمية والفنية كذلك".
وبرأيه، فإن "السينما العربية عليها أن تخلق مؤسسات فنية موحدة من أجل التغلب على الدعم المادي، وبالتالي التمكن من إبداع صناعة سينمائية عربية في مواضيع مختلفة، ومنها أفلام الرعب والأفلام التاريخية التي بدورها أصبحت تعاني من فتور كبير".
وحسب تقديره، فإن "إنجاح هذه المهمة تتطلب خلق جهات داعمة عربية، كما نفتقر إلى السيناريست الحقيقي الذي أصبح يشكل الحلقة الأضعف داخل الحقل السينمائي العربي".
وخلص بالقول: "أصبحت شركات الإنتاج تبحث عن الكسب المادي وبالتالي أضحت لا تعطي اهتماما للسيناريو الذي يحمل موضوعا مركبا أو يخرج عن تيمة الكوميديا، فنجدها تعتمد على خليات الكتابة أو كتاب مأجورين يشتغلون تحت الطلب، وهذا يتنافى والسيناريو الحقيقي الذي يكتب بناء على رؤية أدبية فنية معينة ويحمل بين طياته هدفا و رسالة سواء عبر حدث الرعب أو غيره، لأن فيلم الرعب بدوره يمرر رسائل و قيم متعددة".