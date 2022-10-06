فيلم الهيبة.. محاولات لتقديم إثارة جديدة

أدى توجه شركة الصباح لإنتاج فيلم أكشن مستوحى من أحداث مسلسل الهيبة، إلى إثارة جمهور المسلسل، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتظر الجميع لحظة إطلاق الفيلم وعرضه الذي بدأ من إمارة دبي قبل أيام.

وربما يشكل توجه فريق العمل لإعادة إنتاج الأحداث، تحديا كبيرا، ومغامرة بأبطال المسلسل خلال خمسة أجزاء، فالأسئلة كانت عند الجمهور عن نية المخرج سامر برقاوي تكرار الأحداث وتلخيصها، أم نيته وفريق عمله، إضافة حدث جديد، يقلب الموازين ويعطي أحداث الهيبة المزيد من الحضور بين الجمهور.

مثل هذه الخطوة تطلبت تحديات من نوع آخر لدى المخرج برقاوي والكاتب سامر نصرالله، وكان لا بد لهما من البحث عن خدعة درامية شديدة الإقناع، للصعود ولو بدرجة واحدة عن الأثر الذي تركه المسلسل بين الجمهور.

الجزء الثاني

وتعود الأحداث خلال الفيلم إلى مرحلة سابقة في الجزء الثاني من المسلسل، حيث حدث مقتل والد شيخ الجبل، وتدور المعركة الدرامية حول اكتشاف جبل شيخ الجبل بأن قاتل والده ناظم العالي، ويجسده الفنان "رفيق علي أحمد"، لم يمت، وتلك الجثة المتحللة المدفونة هي لرجل آخر غيره، ويعيش هذا الرجل متخفيا عن عيون الناس، خوفا من ثأر جبل، وقريته، حيث يرقد في دار للعجزة على حدود دولة بلغاريا.

وهنا يتضح اتجاه المخرج وفريق العمل، لجعل المعارك الدرامية والصراعات غير محصورة في الجغرافيا اللبنانية، بل تعبر إلى الحدود من أجل زيادة تنوع الأدوات الإخراجية عبر مناظر طبيعية وشخصيات أجنبية تدخل في هذا الصراع، لكن هل يكفي هذا؟ .

خدعة مكررة

وتبدأ مهمة جبل شيخ الجبل "تيم حسن" وشقيقه علي (سعيد سرحان) لأخذ الثأر لأبيهما، وإطفاء حرقة الأم وتجسدها الفنانة "منى واصف" عبر السفر لبلغاريا للوصول لقاتل أبيهما، وتدور الحبكة الدرامية التي يقوم عليها الفيلم ما بين تركيا وبلغاريا، كنوع من خلفية ديكوراتية مغايرة عما كان في المسلسل.

وهناك يخوض جبل شيخ الجبل ومجموعته معارك وصراعات من أجل تحقيق الهدف، لكن المخرج يصنع مفاجأة أخرى، لربما تكون تقليدية، من خلال تعرض جبل للخداع من قبل ابن نضال سعيد، الذي بدوره يسعى للانتقام، حيث قتل جبل والده في وقت سابق.

وهنا محاولة أخرى لجعل الصراع أكثر تشويقاً وإثارة، من خلال كسر منحنى الأحداث، وافتعال الحدث الطارئ الذي يغير مسار الأحداث، ويزيد من إطلاق الهرمونات في الجسد، فيشعر جبل بمزيد من الغضب تجاه خيانة ابن نضال سعيد، وتتجه الأحداث لأخذ مزيد من الوقت للوصول لناظم العالي.

وتنتقل الأحداث لصراع موازٍ عبر بدء ملاحقة جبل ورفاقه، لابن آل سعيد، حيث تدور الملاحقات والمطاردات في جبال تركيا، وسط أجواء تحمل التشويق والإثارة، لكنها لم تختلف عن التكنيك السينمائي الذي صنعت من خلاله مشاهد العثور على ناظم العالي، لحظات قد تشعر المشاهد بالحشو الدرامي من أجل إطالة الأحداث لا أكثر، وكسب المزيد من الانفعال والتعلق بالأحداث.

إضاءات ومشاهد عنيفة

كما واعتمد برقاوي على المشاهد المحفزة للتشويق والإثارة في محاولة لشد المشاهد، فكثرت مشاهد تكسير الزجاج، والصراعات والقتال وإطلاق النار، بالإضافة للإضاءات المعتمة على الوجوه والجدران لضمان زيادة جذب المتفرجين عبر مشاهد الأكشن والتي أجادها سعيد سرحان وتيم حسن.

عبور الحدود

وتستعرض الأحداث وبطريقة التلميح فكرة عبور الأفراد للحدود من خلال سهولة عبور جبل شيخ الجبل ورفقته للحدود التركية ومن ثم الوصول لبلغاريا، فلم يلاقِ فريق المهمة أية صعوبات في التهريب والدخول بين أي بلدين، من البلاد التي تم اختيارها كمسرح للأحداث، لبنان وسوريا وتركيا وبلغاريا، وهو ما يمكن التقاطه من ضمن الأفكار المواربة التي يحاول المخرج إظهارها على هامش الأحداث، وهي فوضى الحدود، وسهولة عمليات التهريب بينها.

الشخصيات

ويأتي ظهور الفنان السوري تيم حسن، بطريقته المعتادة في الأجزاء الخمسة للهيبة، بما يحمله في عينيه من شراسة وعنفوان، وبطريقة أداء حملت له القبول بين الجمهور لخمسة مواسم، ولربما كان في أحداث الفيلم أكثر عصبية مما سبق.

وتظهر الفنانة السورية القديرة منى واصف في مشاهد قليلة خلال العرض، ويتجسد حضورها بانتظار لحظة الثأر لزوجها، وتنقل من خلال عيونها وملامحها الحزينة جزءا من فكرة النار المشتعلة داخل الروح والجسد التي تسعى الشخصيات لتجسيدها، من خلال معالجة فكرة الثأر، فهي المرأة القوية الجلدة، التي تدعم الثأر بالدم، وتدعو ولديها للاستمرار في ملاحقة قاتل زوجها، من أجل سحبه لقرية الهيبة للانتقام، وجاء المشهد الختامي للفيلم بإطلاقها النار على ناظم العالي وقتله، كنهاية لأحداث الفيلم وحقبة الهيبة بأكملها وقالت بعدما أطلقت النار:"هلء خلصت" وهي نهاية رحلة دامت ست سنوات مع الدراما والأكشن الأشهر عربياً خلال العقدين الماضيين.

وجه حسن وحضور محدود

وكما عودنا فريق الإخراج فإن انتقاء الوجه النسائي للقيام بالبطولة أمام تيم حسن، يفضل المرأة الحسناء حيث مثلت الدور في المسلسل من قبل نادين نجيم وسيرين عبدالنور، وفي الفيلم تأخذ اللبنانية زينة مكي فرصتها، لكن لم يكن ظهورها هو الأفضل ما بين النجمات السابقات، ولم يقدمها الفيلم بذلك الحضور الملفت، فحققت الفنانة منى واصف بحضورها القليل أثرا أكبر.

وبقيت شخصية نور رحمة التي أدتها الفنانة سيرين عبدالنور، الكاريزما الأكثر حضورا ما بين الشخصيات النسائية المتنوعة التي تناوبت مع تيم حسن.