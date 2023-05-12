"وداعا جوليا" في كان السينمائي.. انفصال الجنوب السوداني بعيني "خادمة"
يشارك الفيلم الروائي السوداني "وداعا جوليا" لمؤلفه ومخرجه محمد كردفاني، والمنتج أمجد أبو العلاء، في النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.
وتم الكشف عن الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يسلط الضوء على أحداث الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة من شمال السودان والمتزوجة من "أكرم"، بمقتل رجل من الجنوب، فتقوم بتعيين زوجته "جوليا" والتي تبحث عن زوجها المقتول كخادمة في منزلها، سعيا للتطهر من الذنب.
كيف وصف محمد كردفاني فيلمه؟
يصف مؤلف ومخرج "وداعا جوليا"، الحرب بأنها "أم البلاءات"، والتي تجتاح تفاصيل حياة الإنسان بأكملها.
ويقول كردفاني عن فيلمه: "أنا لست سياسيّاً، لكنّ فيلمي (وداعاً جوليا) يتناول ويلات الحرب، التي اعتبرها (أمّ البلاءات) وقد اجتاحت الحرب كل تفاصيل حياتنا".
أول فيلم في كان السينمائي
وبترشيح "وداعا جوليا"، يصبح أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي العريق.
ويشارك في الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
يذكر أن منتج "وداعا جوليا" أمجد أبو العلاء سبق ومثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2002 من خلال فيلم "ستموت في العشرين". وكان قد تعاون مؤخرا مع المنتج محمد العمدة في إنتاج الفيلم اليمني "المرهقون" للمخرج عمرو جمال، والذي عرض كأول فيلم يمني في مهرجان برلين السينمائي، وفاز بجائزة منظمة العفو الدولية ونال ثاني أعلى نسبة تصويت في جائزة الجمهور.