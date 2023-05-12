"وداعا جوليا" في كان السينمائي.. انفصال الجنوب السوداني بعيني "خادمة"

يشارك الفيلم الروائي السوداني "وداعا جوليا" لمؤلفه ومخرجه محمد كردفاني، والمنتج أمجد أبو العلاء، في النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.

وتم الكشف عن الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يسلط الضوء على أحداث الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة من شمال السودان والمتزوجة من "أكرم"، بمقتل رجل من الجنوب، فتقوم بتعيين زوجته "جوليا" والتي تبحث عن زوجها المقتول كخادمة في منزلها، سعيا للتطهر من الذنب.