تكريم رائدات السينما في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة
كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة عددًا من رائدات السينما في العالم، من بينهن الفنانة المصرية نبيلة عبيد والمخرجة التونسية سلمى بكار، في افتتاح الدورة السابعة التي انطلقت الأحد بمحافظة أسوان الواقعة بصعيد مصر.
وأقيم حفل افتتاح المهرجان الذي تستمر فعالياته في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بسينما توليب بأسوان.
ومن ضمن الفنانين الذين كرمهم المهرجان الإعلامية المصرية درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.
وشهدت السجادة الحمراء حضور العديد من نجوم الفن من بينهم نجلاء بدر وشيري عادل وزوجها طارق صبري ودينا وبشرى وياسمين رئيس وسوزان نجم الدين وبشرى.
واختارت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة الفيلم الروائي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" من إخراج ياسر شفيعي ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وتبلغ مدة الفيلم 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبنى ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال.
ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصيرو روائي وتسجيلي ورسوم متحركة، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.