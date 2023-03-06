تكريم رائدات السينما في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة عددًا من رائدات السينما في العالم، من بينهن الفنانة المصرية نبيلة عبيد والمخرجة التونسية سلمى بكار، في افتتاح الدورة السابعة التي انطلقت الأحد بمحافظة أسوان الواقعة بصعيد مصر.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان الذي تستمر فعالياته في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بسينما توليب بأسوان.