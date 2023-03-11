مهرجان تطوان يكرم الفنانة غادة عادل في ختام دورته الثامنة والعشرين

كرّم مهرجان "تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط" في دورته الثامنة والعشرين، مساء الجمعة، الفنانة المصرية غادة عادل، وذلك في ختام فعاليات المهرجان المنعقد شمال المغرب بين 3 و10 مارس/ آذار الجاري.

وأعربت الفنانة غادة عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في ندوة صحفية إنه لشرف كبير "أن يتم تكريمي خلال هذا المهرجان، وبهذا البلد الغني بتنوعه الثقافي والحضاري".

وتم أيضاً في حفل الختام تكريم المخرجة الإسبانية جوديت كوليل، بحضور ثلة من مهنيي الفن السابع وشخصيات من عالم الثقافة والفنون.

وفاز الفيلم التركي الروائي "قرنفل" للمخرج بكير بولبول، بالجائزة الكبرى للمهرجان.

ويحكي الفيلم، الذي فاز بالجائزة الكبرى لمدينة تطوان قصة موسى، لاجئ سابق، والذي ينقل، على طول طريق مثلجة ومقفرة جنوب شرق الأناضول، جثة زوجته المتوفاة في بلده الأم رفقة ابنته الصغيرة حليمة.