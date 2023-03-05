"أشكال" للتونسي يوسف الشابي يفوز بالحصان الذهبي في واغادوغو

وتغيب المخرج الشاب المولود في تونس عام 1984 عن الحفل الذي منح جائزته رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري.

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم التونسية درة بوشوشة بـ"العمل الخارج عن المألوف"، وأكدت أن الحصان الذهبي مُنح للشابي بالإجماع.

تدور أحداث "أشكال" في حي حدائق قرطاج الذي توقف بناؤه بعد سقوط نظام الرئيس بن علي عام 2011، وبطلاه شرطي وشرطية يحققان في حوادث مصرع أشخاص حرقا بطريقة غامضة.

تقدم المخرج على امرأتين هما البوركينية أبولين تراوري التي حصل فيلمها "سيرا" على جائزة الحصان الفضي، والكينية أنجيلا واماي التي حصل فيلمها "شيموني" على جائزة الحصان البرونزي.