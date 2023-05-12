"عبد" و"أغنية الغراب" يتقاسمان جوائز مهرجان أفلام السعودية

تقاسم فيلما "عبد" للمخرج منصور أسد و"أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان أبرز جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، التي أسدل الستار عليها اليوم الخميس.

وحصل فيلم "عبد" على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل كما حصد جائزتي أفضل مونتاج، وأفضل سيناريو مُنفذ.

وحصل فيلم "أغنية الغراب" على جائزة لجنة التحكيم إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل للفنان عصام عواد، وأفضل تصوير سينمائي.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة بمسابقة الأفلام الطويلة إلى أسيل عمران عن دورها فيلم "طريق الوادي" من إخراج خالد فهد.