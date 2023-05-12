"عبد" و"أغنية الغراب" يتقاسمان جوائز مهرجان أفلام السعودية
تقاسم فيلما "عبد" للمخرج منصور أسد و"أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان أبرز جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، التي أسدل الستار عليها اليوم الخميس.
وحصل فيلم "عبد" على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل كما حصد جائزتي أفضل مونتاج، وأفضل سيناريو مُنفذ.
وحصل فيلم "أغنية الغراب" على جائزة لجنة التحكيم إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل للفنان عصام عواد، وأفضل تصوير سينمائي.
وذهبت جائزة أفضل ممثلة بمسابقة الأفلام الطويلة إلى أسيل عمران عن دورها فيلم "طريق الوادي" من إخراج خالد فهد.
ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم خليجي طويل إلى الفيلمين العراقيين "رجل الخشب" للمخرج قتيبة الجنابي و"آخر السعاة" للمخرج سعد الصباغ.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بجائزة النخلة الذهبية فيلم "ترياق" للمخرج حسن سعيد فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "زبرجد" من إخراج حسين المطلق.
وحصلت على جائزة أفضل ممثلة بهذه المسابقة فاطمة الشريف عن دورها في فيلم "زبرجد" فيما حصل حكيم جمعة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لا تروح بعيد".
وفاز بجائزة عبد الله المحيسن للفيلم الأول "كبريت" للمخرجة سلمى مراد، كما فاز فيلم "وحش من السماء" للمخرجة مريم خياط بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
وذهبت جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي القصير إلى "مكان في الزمن" للمخرج الإماراتي نواف الجناحي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بجائزة النخلة الذهبية فيلم "تحت سماء واحدة" للمخرج مجتبى سعيد فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "قصة ملك الصحافة" للمخرج حسن سعيد.
ونال جائزة جبل طويق لأفضل فيلم وثائقي عن مدينة سعودية "العرضة النجدية" للمخرج فيصل العتيبي، وحصل فيلم "تروكاج" للمخرج أحمد أبو زنادة على جائزة الموضوع الوثائقي الفريد.
وذهبت جائزة النخلة الذهبية للفيلم الوثائقي الخليجي إلى "مسافات طويلة " للمخرجين علي البيماني وحمد القصابي من سلطنة عمان.
وكان المهرجان، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) ودعم هيئة الأفلام قد انطلق في الـ4 من مايو/أيار الجاري، وكرم في الافتتاح كل من المنتج السعودي صالح الفوزان والسيناريست البحريني أمين صالح.