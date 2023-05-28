إعلان الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023

أعُلنت مساء السبت قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم.

وذهبت جائزة السعفة الذهبية إلى فيلم "أناتومي دون شوت" للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا)، فيما ذهبت الجائزة الكبرى، إلى فيلم "ذي زون أوف إنترست" للبريطاني جوناثان غلايزر.

بينما كانت جائزة لجنة التحكيم من نصيب فيلم "فالن ليفز" للفنلندي آكي كوريسماكي، في حين ذهبت جائزة الاخراج إلى الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ عن فيلم "لا باسيون دو دودان بوفان".