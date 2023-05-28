إعلان الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023
أعُلنت مساء السبت قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم.
وذهبت جائزة السعفة الذهبية إلى فيلم "أناتومي دون شوت" للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا)، فيما ذهبت الجائزة الكبرى، إلى فيلم "ذي زون أوف إنترست" للبريطاني جوناثان غلايزر.
بينما كانت جائزة لجنة التحكيم من نصيب فيلم "فالن ليفز" للفنلندي آكي كوريسماكي، في حين ذهبت جائزة الاخراج إلى الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ عن فيلم "لا باسيون دو دودان بوفان".
وكانت جائزة أفضل سيناريو من نصيب يوجي ساكاموتو عن فيلم "مونستر" للياباني هيراكازو كوري-إيدا، جائزة أفضل ممثلة كانت لميرفه ديزدار عن دورها في فيلم "عن الأعشاب اليابسة"، جائزة أفضل ممثل للياباني كوجي ياكوشو عن دوره في فيلم "بيرفكت دايز".
وذهبت جائزة الكاميرا الذهبية إلى فيلم "الشجرة ذات الفراشات الذهبية" للفيتنامي فام تيين، والسعفة الذهبية للفيلم القصير: "27" للرومانية غلورا آنا بودا.