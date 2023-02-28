فيلم "Hunt Her, Kill Her".. عاملة مستودع تهزم بعاطفة الأمومة عصابة مقنعة

وفي بداية الفيلم تظهر الأم "كارين" وهي تعمل في أول ليلة لها كعاملة بمستودع، لتغطية نفقاتها، بينما تترك طفلتها عند أحد الجيران.

وفي أول مشاهده، تخيم أجواء صامتة تنذر بحدوث سوء، وذلك عندما تبدأ كارين أداء مهامها بالمستودع، لتواجه سلسلة غريبة من الأحداث.

ثم تكتشف مجموعة من الملثمين يقتحمون المستودع، ويبدؤون بمهاجمتها، حيث تسعى جاهدةً للنجاة بحياتها، وتدخل في صراع مميت معهم، وتكشف الأقنعة عن كل واحد منهم.

وقالت أهيندريلا غوسوامي، وهي كاتبة في مجلة "هي أون فيلمز": "أحببت كيف أن كل حالة موت تحدث خلال هذا الفيلم بشكل عبثي، وعلى سبيل المثال: عند نزع سلاح البطلة كارين أثناء محاربتها أحد المهاجمين، فإنها تستعين بفرشاة مرحاض كسلاح، لقتل المهاجم في سلسلة اعتداءات".