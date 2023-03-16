فيلم "Moving On".. التسامح مع الماضي يجعلنا سعداء

وتخطط " كلير" بعد حضور الجنازة لقتل زوج صديقتها "جويس"، والذي يدعى "هوارد" ويؤدي دوره الممثل مالكولم ماكدويل، وذلك رغبة منها في الانتقام منه، لأن علاقتهما كانت سيئة قبل عقود طويلة، وهو لم يبد أي استعداد لتحسينها.

ولتنفيذ مهمتها الطائشة، تستعين بأقرب صديقات "جويس"، وتدعى "إيفلين" وتؤدي دورها الممثلة ليلي توملين، والتي توافق على مشاركتها في قتله بدافع شعورها بالملل كونها امرأة تعيش في مرحلة الشيخوخة.

ويتبع ذلك سلسلة من الأحداث للمحاولة في تحقيق هدفهما، والتي تتضمن زيارتهما متجرًا لبيع الأسلحة، ومكافأة مسن يقيم في دار للمسنين للحصول على المسدس الخاص به.

وفي الجزء الثالث من الفيلم تنتهي رغبة " كلير" في محاولة قتل "هوارد"، من خلال حركات مفاجئة ومسلية.

وتتبدل مشاعرها من الرغبة الانتقام إلى السعادة.