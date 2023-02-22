فيلم Scream 6 .. الشبح "جوست فيس" مرعب جدا هذه المرة

تظهر الشخصية الخيالية للشبح "جوست فيس" في فيلم الرعب الأمريكي الجديد Scream 6، بدور غير مسبوق مشحون بالخوف والتوتر، وفقا لصُنّاع الفيلم الذين قدموا نبذة عن أحداثه.

وكشف المخرج المشارك تايلر غيليت أن الشبح جوست فيس يؤدي دور شخصية قاتلة بشكل مبالغ فيه وأكثر مما كان عليه في الشخصيات السابقة.

وتابع غيليت لمجلة SFX البريطانية: "هناك الكثير من اللحظات الرائعة لجوست فيس في الفيلم ولكنها ليست ممتعة، ونحن نحب ذلك. ولكن لكي يكون هذا مخيفًا ولتحقيق مستوى غير مسبوق من التوتر، أردنا وضع الشخصية أكثر في العالم الحقيقي".