فيلم Scream 6 .. الشبح "جوست فيس" مرعب جدا هذه المرة
تظهر الشخصية الخيالية للشبح "جوست فيس" في فيلم الرعب الأمريكي الجديد Scream 6، بدور غير مسبوق مشحون بالخوف والتوتر، وفقا لصُنّاع الفيلم الذين قدموا نبذة عن أحداثه.
وكشف المخرج المشارك تايلر غيليت أن الشبح جوست فيس يؤدي دور شخصية قاتلة بشكل مبالغ فيه وأكثر مما كان عليه في الشخصيات السابقة.
وتابع غيليت لمجلة SFX البريطانية: "هناك الكثير من اللحظات الرائعة لجوست فيس في الفيلم ولكنها ليست ممتعة، ونحن نحب ذلك. ولكن لكي يكون هذا مخيفًا ولتحقيق مستوى غير مسبوق من التوتر، أردنا وضع الشخصية أكثر في العالم الحقيقي".
وأوضح غيليت أن "هذا يعني تقديم مشاهد رعب أكثر جرأة من أي فيلم سابق، فجوست فيس يبدو مستعداً للهجوم أمام مجموعات كاملة من الناس، ويمكنه المرور من الأبواب المغلقة بسهولة، والاستمرار في المطاردة حتى يحقق هدفه".
وبدوره، قال المخرج الثاني للفيلم مات بيتينيلي أولبين: "حاولنا تكثيف مشاهد الرعب في هذا الفيلم، بعرض مستوى جديد من القسوة ربما لم تشهده الأفلام السينمائية".
وتابع أولبين لمجلة "توتال فيلم" البريطانية: "جعلناً جوست فيس مختلفًا حقًا، من خلال تقديمه أكثر شراً من شخصياته السابقة، بينما لا نزال نقدم للمشاهدين مشاهد مسلية".
وأضاف أولبين: "نريد أن ترتفع معدلات ضربات القلب للجمهور عند مشاهدة الفيلم".
ووفقا لمجلة "سلاش فيلم" الأمريكية لأخبار السينما، من المقرر بدء عرض فيلم Scream 6 لأول مرة في دور السينما الأمريكية بتاريخ 10 مارس 2023.