الفيلم المغربي "النزال الأخير".. الهجرة غير الشرعية لدى الأطفال
يعالج المخرج المغربي محمد فكران قضية الهجرة غير الشرعية لدى الأطفال في قالب درامي ممتزج بكثير من التشويق، عبر فيلم "النزال الأخير"، الذي ستعرضه القاعات السينمائية المغربية ابتداء من الـ28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ويروي فيلم "النزال الأخير" قصة 3 أطفال من مدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمملكة)، يحلمون بالهجرة نحو أوروبا رغم صعوبة المهمة، وضيق ذات اليد.
ومن خلال أحداث الفيلم، يكتشف المشاهد كيف سيحاول هؤلاء الأطفال، تحقيق غايتهم بعد وصولهم إلى مدينة طنجة شمال المملكة، والتي تتنامى فيها ظاهرة الهجرة السرية بحكم قربها من الضفة الأوروبية.
ويحاول المخرج الشاب من خلال أحداث الفيلم وحبكته الدرامية تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير النظامية أو ما يصطلح عليه بالعامية المغربية "لحْريك"، صوب أوروبا وهو "حلم" مترسخ في عقول العديد من الأطفال والشباب، من خلال شخصية الشاب رشيد الذي يسعى إلى عبور ميناء طنجة (شمال) والوصول إلى أوروبا رفقة صديقه السالك.
ويجسد بطولة العمل مجموعة من الفنانين المتألقين، من بينهم ربيع القاطي، والممثل الجزائري الفرنسي موسى ماسكري، وحبيب القاضي، وياسين عزوز، وجلال بالفاطمي.
وقام بكتابة سيناريو الفيلم الصحفي الإسباني غوستافو كورتيس بوينو، الذي قضى جزءًا كبيراً من حياته المهنية في احتكاك مباشر بمواضيع الهجرة واللجوء.
واستغرق تصوير الفيلم 3 سنوات، حيث وزعت مدة التصوير على فترات متباعدة، كانت الأولى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بينما كانت المحطة الثانية في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 في مدينة الدار البيضاء، ثم المرحلة الثالثة في شهر أيلول/سبتمبر 2019 في مدينة طنجة.
وبعد إنتاج الفيلم بشكل نهائي في العام 2021، لم يعرض هذا العمل على نطاق واسع لأنه تزامن مع انتشار جائحة كورونا وحالة الإغلاق العام التي اجتاحت العالم آنذاك وإلغاء العديد من المهرجانات.