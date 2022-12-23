الفيلم المغربي "النزال الأخير".. الهجرة غير الشرعية لدى الأطفال

ويروي فيلم "النزال الأخير" قصة 3 أطفال من مدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمملكة)، يحلمون بالهجرة نحو أوروبا رغم صعوبة المهمة، وضيق ذات اليد.

ومن خلال أحداث الفيلم، يكتشف المشاهد كيف سيحاول هؤلاء الأطفال، تحقيق غايتهم بعد وصولهم إلى مدينة طنجة شمال المملكة، والتي تتنامى فيها ظاهرة الهجرة السرية بحكم قربها من الضفة الأوروبية.

ويحاول المخرج الشاب من خلال أحداث الفيلم وحبكته الدرامية تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير النظامية أو ما يصطلح عليه بالعامية المغربية "لحْريك"، صوب أوروبا وهو "حلم" مترسخ في عقول العديد من الأطفال والشباب، من خلال شخصية الشاب رشيد الذي يسعى إلى عبور ميناء طنجة (شمال) والوصول إلى أوروبا رفقة صديقه السالك.

ويجسد بطولة العمل مجموعة من الفنانين المتألقين، من بينهم ربيع القاطي، والممثل الجزائري الفرنسي موسى ماسكري، وحبيب القاضي، وياسين عزوز، وجلال بالفاطمي.