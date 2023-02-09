فيلم Sharper.. سلبيات مدينة نيويورك في عمليات الاحتيال

في مجموعة قصص عن عمليات الاحتيال، يعرض الفيلم الأمريكي "Sharper - شاربر"، سلبيات الحياة الحديثة بمدينة نيويورك الأمريكية.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شاب ينتقم من عائلته لعدم القبول به، ويحتال على الأثرياء لكسب الثروة.

وفي التفاصيل، ذكرت الكاتبة الأمريكية آنا سميث، والمختصة بالكتابة حول الأفلام السينمائية، إن الممثلة جوليان مور، تتصدر دور البطولة في الفيلم، ورغم ذلك لا تظهر شخصيتها في المشاهد الأولى.

وبينت الكاتبة سميث، في حديثها مع صحيفة "مترو" البريطانية، إن "قصة الفيلم تبدأ بشخصية توم، ويؤدي دوره الممثل جاستيس سميث، والذي يلتقي بساندرا، وتؤدي دورها بريانا ميدلتون، وذلك بينما كانت تتجول في مكتبته، لتنشأ بينهما علاقة غرامية".