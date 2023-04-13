نتفليكس تعتزم توسيع أنشطتها في أفريقيا

تعتزم منصة "نتفليكس" توسيع أنشطتها في أفريقيا، مستغلة النجاح الذي حققته أعمال درامية أفريقية كمسلسل "بلاد آند ووتر" الجنوب أفريقي.

وقالت الشركة عبر منصتها، يوم الأربعاء، إن "توسيع أنشطتها في أفريقيا يشكل خطوة مهمة لنتفليكس".

وأعلنت أنها تمكنت من توفير 12 ألف وظيفة كذلك بعد تكثيف نشاطها في جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا.

وصرحت مديرة السياسة الخاصة بنتفليكس في جنوب الصحراء شولا ساني، خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ، بالقول "لا نزال في البداية، إذ نعتزم العمل في عدد أكبر من الدول الأفريقية".

هذا وتعد جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول الأفريقية المساهمة فنيًّا في "نتفليكس"، مع أكثر من 170 فيلمًا ومسلسلًا وعملًا وثائقيًّا وعدة أعمال كمسلسلي "لا كازا دي بابيل" الإسباني و"سكويد غايم" الكوري الجنوبي.

وأشارت المنصة الرقمية إلى أنها استثمرت ما يعادل 160 مليون يورو في إنتاج أعمال سينمائية في أفريقيا منذ أن بدأت العمل في هذه القارة عام 2016.