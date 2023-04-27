سيُعرض على "نتفليكس".. مصر تعتبر فيلم الملكة كليوباترا تزييفًا للتاريخ

وفي ذات البيان، قال رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار في جامعة القاهرة، د. ناصر مكاوي، إن ظهور الملكة كليوباترا في هذا الفيلم بهذه الهيئة يتنافي مع أبسط الحقائق التاريخية، وكتابات المؤرخين أمثال بلوتارخوس وديوكاسيوس، الذين سجلوا أحداث التاريخ الروماني في مصر بعهد الملكة كليوباترا، والذين أكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون، وأنها ذات أصول مقدونية خالصة.

وأشار إلى أن الملكة "كليوباترا السابعة" تنحدر من أسرة مقدونية عريقة حكمت مصر ما يقارب من 300 عام، أسسها الملك "بطليموس الأول"، وهو أحد القادة المقدونيين في جيش "الإسكندر الأكبر"، الذي آلت إليه ولاية مصر بعد وفاة "الإسكندر"وأسس الأسرة البطلمية.

وأضاف: "تزوج بطليموس الأول من الملكة "برنيكي الأولى" ذات الأصول المقدونية أيضًا، وأنجبا الملك "بطليموس الثاني" حيث استمر من بعده أبناؤه وأحفاده الملوك في التزاوج من أخواتهم الإناث طبقًا لعادات ذلك العصر، وصولًا إلى الملكة "كليوباترا السابعة" وأخيها "بطليموس 14" محافظين على نقاء عرقهم المقدوني خلال كل تلك الفترة الزمنية".

من جانبها، قالت مدير عام مركز البحوث وصيانة الآثار في المجلس الأعلى للآثار سابقًا، د. سامية الميرغني، إن دراسات الأنثروبولوجيا البيولوجية، ودراسات الحامض النووي التي أُجريت على المومياوات والعظام البشرية المصرية القديمة، أكدت أن المصريين لا يحملون ملامح أفارقة جنوب الصحراء، سواء في شكل الجمجمة، وعرض الوجنات والأنف واتساعة، وتقدم الفك العلوي، ولا في الشكل الظاهري للشعر، ونسب أعضاء الجسد، وطول القامة، وتوزيع وكثافة شعر الجسد.

وأوضحت أن ما نراه من تنوع كبير بين ملامح المصريين يرجع لقدم إعمار هذه الأرض واستقرار سكانها وإذابتهم لكل غريب داخل بوتقتهم.

وأضافت أن جميع النقوش والتماثيل التى خلّفها لنا قدماء المصريين على المعابد والمقابر صوَّرت المصريين بملامح أقرب ما تكون للمصريين المعاصرين من حيث لون العين والشعر والبشرة، ودرجة نعومة وكثافة الشعر لدى الرجال والنساء، وحتى لون الجلد، ووجود نسبة من العيون الملونة، وهي مصورة في بعض تماثيل الدولة القديمة.

وتابعت: حتى حين تغيرت بعض تقنيات التحنيط في أفراد الأسرة 21، وبدأوا في طلاء جلد المومياء ليبدو كما في حياتها الأولى، قاموا بطلاء جلد الرجل باللون الطوبي، وطلاء جلد المرأة باللون الأصفر الفاتح، الأمر الذي يؤكد أن ما تم رسمه وتأكيده على الجدران هو حقيقة سجلها المصري القديم عن نفسه.