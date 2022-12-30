المخرج عبدالله حسن أحمد: أسعى لنقل السينما الإماراتية للعالم في فيلم "طقوس الماء والجبل والضوء"

يُعتبر المخرج الإماراتي عبدالله حسن أحمد واحداً من أبرز صُنّاع السينما في الإمارات، وينتمي للجيل المؤسس للفن السابع في بلده، وعرض قبل أيام فيلمه الروائي الطويل "طقوس الماء والجبل والضوء" على منصة "نتفليكس".

وخلال حواره مع "إرم نيوز"، يعبّر عبدالله حسن أحمد عن آماله وطموحه بانتعاش السينما الإماراتية ذات المستوى الفني العالي، وزيادة رقعة انتشارها عربياً وعالمياً.

ويلقي "طقوس الماء والجبل والضوء" الضوء على واقع الأفلام القصيرة في الإمارات، التي هي، وفقاً للمخرج، بحاجة لمزيد من الدعم.