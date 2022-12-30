المخرج عبدالله حسن أحمد: أسعى لنقل السينما الإماراتية للعالم في فيلم "طقوس الماء والجبل والضوء"
يُعتبر المخرج الإماراتي عبدالله حسن أحمد واحداً من أبرز صُنّاع السينما في الإمارات، وينتمي للجيل المؤسس للفن السابع في بلده، وعرض قبل أيام فيلمه الروائي الطويل "طقوس الماء والجبل والضوء" على منصة "نتفليكس".
وخلال حواره مع "إرم نيوز"، يعبّر عبدالله حسن أحمد عن آماله وطموحه بانتعاش السينما الإماراتية ذات المستوى الفني العالي، وزيادة رقعة انتشارها عربياً وعالمياً.
ويلقي "طقوس الماء والجبل والضوء" الضوء على واقع الأفلام القصيرة في الإمارات، التي هي، وفقاً للمخرج، بحاجة لمزيد من الدعم.
عُرض الفيلم الروائي الإماراتي "طقوس الماء والجبل والضوء" على "نتفليكس" قبل أيام.. ما هي فكرة الفيلم؟ وما رسالته؟
انطلقت فكرة فيلم "طقوس الماء والجبل والضوء" من مجموعة أفلام قصيرة وقع إنتاجها خلال 15 عاماً الأخيرة في الإمارات، وهذه الأفلام لها ثيمة معينة مشتركة وهي البيئة الجبلية وفيها عنصر الماء والضوء.
هذه الثيمة جعلتني أخلق فيلماً سينمائياً طويلاً بتجميع أربعة أفلام لأربعة مبدعين إماراتيين، ساهموا في هذا الإنتاج وإيصال الفيلم الإماراتي بشكل جيد إلى المهرجانات الدولية.
أخرج الأفلام الأربعة القصيرة كلٌّ من المخرجين وليد الشحي (فيلم ضوء خافت)، وعبدالله حسن أحمد (فيلم أصغر من السماء)، وخالد المحمود (فيلم سبيل)، وأحمد حسن أحمد (فيلم وضوء)، وهي من سيناريو محمد حسن أحمد، وأحمد سالمين، وإنتاج "فراديس للإنتاج الفني".
الفيلم هو روائي طويل يركز على تيمة بيئية واحدة، تبلغ مدته 68 دقيقة، وهو يحكي أربع قصص مشوقة، حيث تدور أحداث الفيلم الأول “وضوء” حول شقيقين يعيشان تناقضات واضحة ترسم لوحة بديعة عن الخط الفاصل بين الحياة والموت، وبما أنهما يعيشان تحت سقف واحد ولكن باختلافات كبيرة في الآراء ووجهات النظر، فإنهما نموذج لتناقضات الحياة بكل ما فيها من تعقيدات ورؤى مختلفة.
أما الفيلم الثاني والذي يحمل عنوان “أصغر من السماء”، فيروي قصة معاناة أم بعد حادث سيارة في منطقة جبلية “الطويين” تفقد فيه زوجها وابنتها.
وتدور أحداث الفيلم الثالث “سبيل” في مزرعة صغيرة خارج المدينة حيث يعيش ولدان مع جدتهما المريضة، يمضيان صباحهما في زراعة الخضروات ثم يتجهان إلى الشارع لبيع حصادهما للناس، ليعودا إلى البيت للاعتناء بجدتهما بإعطائها الدواء الذي يشتريانه من المال الذي يكسبانه، حيث يلقي الفيلم نظرة على حياتهما في محيطهما الصعب، كما الشارع هو سبيل عيشهما، فهو أيضا الذي سيحدد مصيرهما.
ويطرح الفيلم الرابع الذي يحمل عنوان “ضوء خافت” تساؤلات عن مصير مطفأة في فانوس محطّم في فضاء يبدو وكأنّه تعرّض للتدمير أو لزلزال، وما إذا ستتمكن الفتيلة من ترميم الفانوس لتحمله إلى الأعلى ويعود كما كان، مصدرا للنور في تلك الظُلمة الحالكة.
لماذا اخترت تجميع أربعة أفلام قصيرة في فيلم طويل؟
يوجد كثير من الأفلام الإماراتية التجارية على منصة نتفليكس العالمية، ومنها فيلم سينمائي طويل لي يحمل اسم “ولادة“، وكذلك فيلم للمخرج الإماراتي وليد الشحي يحمل اسم “دلافين“..
أنا أردت من خلال عرض فيلمي الأخير على نتفليكس أن أزيد جرعة الأفلام الإماراتية ذات المستوى الفني العالي جداً، وهي أفلام متميزة مثلت الإمارات في مهرجانات عديدة ولها صدى كبير.
أريد أن أساهم في المحتوى السينمائي الإماراتي وأنقل هذا المحتوى الجيد للعالم من خلال المنصة العالمية.
خلال مسيرتك الفنية، من الملاحظ تركيزك وتميزك في الفيلم القصير، ماذا وراء شغفك بهذا النوع من الأفلام؟
صحيح، لديّ شغف مع الأفلام القصيرة لأن بداية السينما في الإمارات كانت عن طريق الأفلام القصيرة، والإمارات ساهمت وتميزت من خلال كبرى المهرجانات مثل مسابقة أفلام الإمارات قبل 23 سنة، ومهرجان الخليج ومهرجان دبي وأبوظبي السينمائيين.. كلها ساهمت في تطوير الأفلام القصيرة في دول الخليج.
لكن مع غياب هذه المهرجانات خلال السنوات الخمس الأخيرة، أدى ذلك إلى تراجع مستوى وإنتاج الأفلام الإماراتية القصيرة، وهذا ما جعلني أفكر في فيلم إماراتي يصل إلى منصة نتفليكس، حتى أنقل للمتلقي وأذكرهم بمستوى الأفلام الإماراتية القصيرة الحقيقي ومستواها الفني العالي.
وصفت في تصريحات سابقة سينماك بـ"البسيطة"، وأنت تنحاز للسرد الواقعي حسب متابعين.. هل تكفي هذه المعادلة لنقل واقع وهموم المجتمع؟
أميل بصراحة للبساطة. والقصد من البساطة والواقعية في الأفلام القصيرة أن تخلق من الواقع الذي نعيشه ونحوله إلى فيلم فهو أشبه بسحر الواقع بالنسبة لي، ودائماً أرى في البساطة أنها صعبة للغاية وليست بالأمر السهل على الإطلاق.
ماذا ينقص السينما الإماراتية لتعزيز حضورها عربياً وعالمياً؟
برأيي، فإن ما ينقص السينما الإماراتية وما تحتاجه حتى يكون لها حضور قوي في المهرجانات العربية والعالمية، هو أن تحظى بدعم مالي كبير، حتى يتمكن السينمائيون الإماراتيون من إنتاج أفلام قصيرة وطويلة موجهة لمشاركة وتمثيل الإمارات عربياً ودولياً.
ومع مرور الوقت وغياب أفلام المهرجانات وكثرة الأفلام التجارية وتدنّي المستوى الفني والسعي للكسب المادي فقط، هذا الوضع يجعلنا نفكر بضرورة العودة لأفلامنا الحقيقية والقوية التي تتميز بجودة المحتوى، وبالتالي نخلق أفلاماً مهمة في الإمارات وننشرها في العالم.