الفنان الراحل أشرف طلفاح "أفضل ممثل" بلبنان السينمائي

حاز الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح على جائزة أفضل ممثل في "مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في طرابلس" في دورته الثانية، والتي اختتمت فعالياتها يوم الأحد.

ونال طلفاح الجائزة عن دوره في فيلم "صحن أحمر" للكاتب والمخرج الأردني محمد خابور، وسط منافسة 32 فيلمًا من 18 دولة.

وكان شارك إلى جانب الفنان الراحل في بطولة الفيلم الفنانة نادرة عمران وصبا الشكرجي، وإبراهيم النوابنة، وعبير اللحام، ومحمد عيسى، وغيرهم، إضافة إلى مشاركة فنانين من الصين وهم: جاو يالي، ما شاويربو، ما وينمينج، ولي كويتشينج.

ولعب أشرف طلفاح دور "موفق" الشاب القروي الأربعيني الذي يعمل في مصنع يديره أردنيون وصينيون، وتتكرر محاولاته الفاشلة في إيجاد شريكة حياته.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان المخرج السعودي مهنا عبدالله، والمخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز، والفنان اللبناني عمر ميقاتي والمخرج اللبناني شادي زيدان والكاتب اللبناني صلاح عطوي، التي منحت الفيلم الأردني "حديقة الحيوان" للمخرج طارق الريماوي، جائزة أفضل فيلم تحريك مناصفة مع الفيلم الإيطالي "القضية" للمخرج ماوريتسيو فوريستييري.

وقال مخرج فيلم "صحن أحمر"، محمد خابور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يعيش شعورًا متناقضًا بين الفرح والحزن، وأضاف: "أنا سعيد لأن الفيلم الذي جال على أبرز المهرجانات العالمية، وجد تقديرًا للجهد المبذول.

وأعرب عن حزنه لفقدان طلفاح الذي يعد أحد أبرز الوجوه الفنية الأردنية في مجال التمثيل، متمنيًا لو أنه كان على قيد الحياة ليحتفي بجائزته".

وكان أول افتتاح لفيلم "صحن أحمر" في أيار/مايو من العام الماضي خلال مهرجان مالمو السينمائي الـ12 في السويد، كما شارك في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "شبكة آسيا والمحيط الهادئ" في مدينة يوجياركاتا في إندونيسيا، وفي "مهرجان ميهودو الدولي الخامس للإعلام المرئي في اليابان، وفي "مهرجان أسبوع شنغهاي الدولي القصير" في الصين، وفي "مهرجان الفيلم الذهبي FEMI" في بلغاريا.